Priložnost za zadnje norme in test pred OI

Za nekatere nastopajoče bo to zadnja priložnost za lovljenje norme za nastop na olimpijskih igrah. Slovenska odprava šteje 13 tekmovalcev, med najboljšimi pa na startu ni Kaje Kajzer iz ljubljanskega Bežigrada, ki po poškodbi v finalu evropskega prvenstva še ni 100-odstotna in ne želi tvegati nove poškodbe, ter branilk naslova olimpijske prvakinje Tine Trstenjak iz celjskega Sankakuja, ki se v miru pripravlja na igre.



Vnovič je močnejši ženski del ekipe. Tekmovalka Olimpije Maruša Štangar je v najnižji kategoriji do 48 kilogramov že dokazala, da ob dobrem dnevu lahko tekmuje z vsako nasprotnico in bo slovenske nastope odprla že v nedeljo. Andreja Leški v kategoriji do 63 kg je kljub temu, da je na svetovni lestvici na petem mestu, ostala brez iger, saj je mesto v kategoriji namenjeno Trstenjakovi, zato bo zanjo SP vrhunec sezone.



Najbolj zanimiv bo nastop Ane Velenšek, ki v zadnjem letu skoraj ni nastopala, pred časom se je z zmago vrnila na tekmi evropskega pokala v Zagrebu. Šele Budimpešta pa bo pokazala, kaj od tekmovalke, ki je na igrah v Rio de Janeiru 2016 osvojila bron v kategoriji do 78 kg, lahko pričakujemo pet let pozneje v najtežji ženski kategoriji v Tokiu.

Fabjan se bo umaknil

»Ana je v vrhunski formi fizično in tehnično. Za olimpijske igre ji za dober nastop manjka nekaj mišične mase, sicer pa je pripravljenost zelo dobra. Res je, da nam zaradi epidemije manjka nekaj kakovostnega treninga, a v podobnem položaju so vse reprezentance,« je o Velenškovi razkril najtrofejnejši slovenski trener Marjan Fabjan, ki bo vodenje tekmovalke na SP prepustil Igorju Trbovcu.



V kategoriji do 70 kg bo nastopila Anka Pogačnik, v kategoriji do 78 kg pa Patricija Brolih. Številčnejša je moška zasedba. Medtem ko ima Adrian Gomboc že zagotovljen nastop na igrah, imata možnost za pot na Japonsko tudi Martin Hojak v kategoriji do 73 kg in Vito Dragić v kategoriji nad 100 kg, ki pa v metropoli ob Donavi potrebujeta presežek.



David Štarkel bo tekmoval v kategoriji do 60 kg, ob Hojaku bo v kategoriji do 73 med elito debitiral njegov klubski kolega iz Bežigrada Juš Mecilošek, lani dobitnik odličja na MEP, Alen Vučina bo tekmoval v kategoriji do 81 kg, Narsej Lacković do 90 kg in Enej Marinič v težki kategoriji. Najštevilčnejša je zasedba Bežigrada, ki ima kar pet tekmovalcev.

Kajzerjeva ne želi tvegati poškodbe

»To je judo in težko je napovedovati pričakovanja. Raje bi ocenil nastope po tekmi. Lahko rečem le, da ob vsakem nastopu mojih tekmovalcev navijam za njih in z njimi trpim, če se ne izide. Tudi priprave zaradi epidemije v zadnjem letu niso potekale po načrtu, saj ga kar naprej spreminjamo. Žal pa mi je, da v ekipi ni Kajzerjeve, a olimpijske igre imajo prednost in res nima smisla, da tvega novo poškodbo,« je bil previden z napovedmi trener Andrej Šturbabin. Favoritinja za visoka mesta bo nedvomno Leškijeva.



»Andreja Leški je dobro pripravljena in prihaja v formo. Tudi izidi letos na tekmah so bili dobri. Adrian Gomboc se po dolgi odsotnosti vrača na tatamije in na treningih dela dobro. Hojak se še bori za olimpijske igre, a bo to zelo težko glede na sistem točkovanja, seveda pa je možno vse. Mecilošek gre po izkušnje. Zelo dobro dela tudi Brolihova, a ni med nosilci, zato bo pri njej in pri vseh drugih uvrstitev malce odvisna tudi od žreba in nasprotnikov v 1. in 2. krogu,« je bil vendarle malce konkretnejši trener Bežigrada.



Skupaj je za tekmovanje prijavljenih preko 700 tekmovalcev iz 31 držav.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: