Na štadionu Matije Gubca zapihal svež veter

Podžupan Mestne občine Krško Vlado Grahovac in predsednik Avto moto društva Krško Gregor Žigante bosta pred evropskim prvenstvom posamezno-finalnih kvalifikacij v spidveju na štadionu Matije Gubca v Krškem v soboto uradno odprla tamkajšnjo prenovljeno stezo. Za njeno prenovo je krška občina odštela približno 135.000 evrov.

Gre za nekaj več kot 380-metrsko stezo, na ravnini 11 metrov ter na zavojih do 18 metrov široko motociklistično stezo, so na krški občini navedli za STA. Na celotni stezi so sicer prenovili njen gornji ustroj. Na južnem delu steze je prenova obsegala razširitev ovinka, poglobitev notranjega dela, dvig njegovega zunanjega dela in prestavitev kanalizacije na tem delu proge.

Na severnem delu steze so poglobili notranji del in dvignili zunanji del ovinka. Z omenjeno naložbo pa so bistveno izboljšali pogoje za izvedbo dirk, so še sporočili s krške občine.