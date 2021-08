Na veliki nagradi Madžarske senzacionalna zmaga Ocona

Esteban Ocon ni skrival navdušenja po prvi zmagi v formuli 1. FOTO: Florion Goga/Reuters

Rezultati dirke na Hungaroringu:

1. Esteban Ocon (Fra, Alpine) 1;32:54,762

2. Sebastian Vettel (Nem, Aston Martin) + 1,859

3. Lewis Hamilton (VB, Mercedes) 2,736

4. Carlos Sainz (Špa, Ferrari) 15,018

5. Fernando Alonso (Špa, Alpine) 15,651

6. Pierre Gasly (Fra, AlphaTauri) 1:03,614

7. Juki Cunoda (Jap, AlphaTauri) 1:15,803

8. Nicholas Latifi (Kan, Williams) 1:17,910

9. George Russell (VB, Williams) 1:19,094

10. Max Verstappen (Niz, Red Bull) 1:20,244



Zahvalil se je tudi Alonsu

Vrstni red za svetovno prvenstvo (11/23):

1. Lewis Hamilton (VB, Mercedes) 192

2. Max Verstappen (Niz, Red Bull) 186

3. Lando Norris (VB, McLaren) 113

4. Valtteri Bottas (Fin, Mercedes) 108

5. Sergio Perez (Meh, Red Bull) 104

6. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) 80

7. Carlos Sainz ml. (Špa, Ferrari) 80

8. Daniel Ricciardo (Avst, McLaren) 50

9. Sebastian Vettel (Nem, Aston Martin) 48

10. Pierre Gasly (Fra, AlphaTauri) 48

Pred štartom današnje velike nagrade Madžarske je, nekdanji vrhunski dirkač v formuli 1, ki je po osvojitvi naslova svetovnega prvaka leta 2016 presenetil z odhodom v športni pokoj, opozoril na morebitno nesrečo na vlažni stezi. »Zaradi mokre proge nihče ne ve, kakšen oprijem ga čaka pred prvim zavojem,« je 36-letni Nemec, ki se po koncu kariere dokazuje tudi kot izvrsten strokovni komentator, napovedal začetek dirke na Hungaroringu. Kot da bi slutil, kaj se bo zgodilo.Na vlažni stezi se je nato uštel prav njegov naslednik pri Mercedesu,, ki je poskušal slabši štart nadomestiti s poznejšim zaviranjem, kar pa se mu je maščevalo. Ker ni imel pravega oprijema, je trčil v pred seboj vozečega(McLaren), nato pa sta skupaj s proge spravila še(Red Bull). V verižnem trčenju, ki je bilo usodno tudi za(Ferrari), je močan udarec prejel tudi Red Bullov prvi zvezdnik, ki s poškodovanim dirkalnikom v nadaljevanju ni mogel izvleči več od točke za deseto mesto, s katerim je izgubil vodstvo v skupni razvrstitvi. In to kljub temu, da tudi njegov najhujši rivalni imel popolnega dneva.Možnosti za novo zmago je zapravil pri novem začetku dirke, ko se je edini postavil na štartni položaj, medtem ko so se tekmeci odpeljali skozi bokse in obenem gume za dež zamenjali s tistimi za suho stezo. Uvodno zmešnjavo je najbolje izkoristil 24-letni Francoz(Alpine), saj se je prebil v vodstvo, ki ga do konca ni več izpustil iz rok. Čeprav se je prvič znašel v takšnem položaju, je v šampionskem slogu odbil vse napade izkušenejšega najbližjega zasledovalca(Aston Martin) in za svojo krstno zmago v kraljevskem avtomobilističnem razredu v cilj pridrvel 1,859 sekunde pred deset let starejšim Nemcem.»Kakšni trenutki! Zdaj se počutim res sijajno. Imeli smo težka obdobja, ki pa smo jih premagali. Da sem zmagal, je neverjetno in hkrati fantastično,« ni skrival navdušenja Ocon, ki se je posebej zahvalil petouvrščenemu moštvenemu sotekmovalcu, ker je proti koncu dirke precej časa za seboj zadrževal Hamiltona. »Zares odlično mi je kril hrbet,« je po največjem uspehu doslej poudaril 111. zmagovalec formuli 1.Hamilton se je moral na koncu sprijazniti s tretjim mestom, s katerim se je znova prebil na vrh seštevka za svetovno prvenstvo. Angleški šampion ima zdaj šest točk naskoka pred Verstappnom. Po tradicionalnem avgustovskem enomesečnem premoru bo naslednja dirka na sporedu konec tega meseca v Spa-Francorchampsu, kjer bo Bottas – tako kot(Aston Martin) – zaradi kazni štartal s pet mest slabšega položaja, kot si ga bo tam privozil v kvalifikacijah.