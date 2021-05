Najbolj vroče slovensko železo se hladi v mrzli Kokri

V nadaljevanju si preberite:

Kaj si najboljša slovenska karateistka Tjaša Ristić obeta od prvenstva stare celine v Poreču, na katerem bo branila srebrno kolajno izpred dveh let v Guadalajari, kakšne težave so jo ovirale pozimi, na kakšen način se tudi regenerira, kako kaže z njeno uvrstitvijo na poletne olimpijske igre v Tokio, kateri tekmovalci in tekmovalke bodo še branili naše barve v športni dvorani Žatika ...