V Podgorico zgolj peterica, cilji pa kljub temu visoki

Na bližnjem prvenstvu stare celine v judu, ki ga bo med 23. in 27. aprilom gostila Podgorica, bo nastopilo zgolj pet slovenskih tekmovalcev. Toda cilji našega maloštevilčnega zastopstva zaradi tega ne bodo nič manjši.

Ob Kaji Kajzer, lanski evropski podprvakinji iz Zagreba v kategoriji do 57 kilogramov, ki je medtem prestopila v polsrednjo kategorijo (do 63 kilogramov), se bosta v ženski konkurenci za čim boljšo uvrstitev borili še Kaja Schuster (do 70 kilogramov) in Metka Lobnik (do 78 kilogramov). Vse tri judoistke so se v tej sezoni že dokazale na turnirjih najvišje ravni svetovnega pokala, na katerih so si s kolajnami priborile odlično popotnico pred prvim letošnjim tekmovalnim vrhuncem v tem japonskem olimpijskem borilnem športu.

Metka Lobnik je pred slabim mesecem zmagala na turnirju za grand slam v Tbilisiju. FOTO: Tamara Kulumbegashvili/IJF

Med moškimi bosta slovenske barve v glavnem mestu Črne gore zastopala le David Štarkel (do 60 kilogramov) in Nace Herkovič (do 81 kilogramov). Za evropsko prvenstvo v Podgorici se je sicer prijavilo 427 judoistov in judoistk iz 47 držav.