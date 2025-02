Najvišja priznanja tudi za kajakaše ter Janeza Vodičarja in Ireno Rosa

V Cankarjevem domu so podelili Bloudkove nagrade, najvišja državna priznanja za šport. Odbor jih je namenil ekipi kajakašev v spustu 3xK1 v postavi Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven za vrhunski mednarodni dosežek ter Janez Vodičar (biatlon) in Irena Rosa (lokostrelstvo) za življenjsko delo. Avtomatično so jih za vrhunske dosežke dobili Andreja Leški, Toni Vodišek, Franček Gorazd Tiršek, Živa Lavrinc in Dejan Fabčič. Prejemnike priznanj sta nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar in minister Matjaž Han.

Slovenski kajakaši v spustu na divjih vodah že leta dominirajo, predvsem ekipa z Žnidarčičem, Urankarjem in Ovnom. V zadnjih sedmih letih so bili trikrat ekipni svetovni prvaki in štirikrat ekipni evropski prvaki. Na SP lani v Španiji so poleg ekipnega naslova blesteli še posamično, Oven je postal svetovni prvak v klasičnem spustu, Urankar v šprintu, Žnidarčič pa je osvojil srebro v šprintu.

Predsednica Nataša Musar je čestitala nagrajencem. FOTO: Črt Piksi

Irena Rosa že 40 let deluje v slovenskem lokostrelstvu. Bila je dolgoletna predsednica Lokostrelskega kluba Ankaran, 15 let reprezentantka, mednarodna sodnica na treh olimpijskih igrah in direktorica streljanja na številnih prvenstvih. Kot predsednica in članica Lokostrelske zveze Slovenije je usposabljala kader, prevajala pravila ter vodila in organizirala evropska in svetovna tekmovanja. Še vedno aktivno spodbuja razvoj mladih in paralokostrelstvo, s katerim je Slovenija osvojila dve paralimpijski medalji.

Šestdeset let od prve podelitve »Letos mineva 60 let od prve podelitve Bloudkovih priznanj. Častitljiva okrogla obletnica daje najvišjim državnim priznanjem še dodaten pomen in žlahtnost. Poimenovana so po Stanku Bloudku, velikanu slovenskega športa med obema svetovnima vojnama in vse do njegove prezgodnje smrti leta 1959,« je pojasnil predsednik odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj Viktor Grošelj. »Vesel sem, da je bil predlog Bloudkovega odbora, da se v letu olimpijskih iger število nagrad lahko poveča za vse prejemnike olimpijskih medalj, ob soglasju vseh političnih opcij v našem parlamentu tudi izglasovan. To je seveda odboru nekoliko olajšalo delo. A še vseeno smo nagrado lahko podelili le trem od oseminštiridesetih nominirancev,« je dodal Grošelj.

Janez Vodičar je že več kot 57 let ključna osebnost v športu, zlasti biatlonu. Zaslužen je za razvoj biatlona v Sloveniji, uvedbo svetovnega pokala na Pokljuki in vrhunske rezultate reprezentance. Med drugim je Vesna Fabjan pod njegovim vodstvom na zimskih olimpijskih igrah 2014 osvojila bron. Deloval je tudi kot tehnični delegat Ibuja, komentator, danes pa je predstojnik Inštituta za šport na Fakulteti za šport.

Judoistka Andreja Leški je na olimpijskih igrah v Parizu osvojila naslov olimpijske prvakinje. Kajtar Toni Vodišek je na olimpijskih igrah v Franciji v morju pred Marseillom osvojil srebrno medaljo. Strelec Franček Gorazd Tiršek je na paralimpijskih igrah v Parizu osvojil zlato medaljo z zračno puško stoje v kategoriji R4. Lokostrelca Živa Lavrinc in Dejan Fabčič sta osvojila bron na ekipni tekmi na paralimpijskih igrah v Parizu.

FOTO: Črt Piksi

Podelili so še deset plaket, dobili so jih Maja Dolenc, Savo Strmole, Jane Jože Stvarnik, Manca Smrekar, Janez Mohorčič, Franci Koglot, Žiga Lin Hočevar, Luka Lenič, Roman Gradišek in Peter Sitar.

Garnbretova že prejemnica Po noveli zakona o Bloudkovih nagradah, ki jo je brez glasu proti lani sprejel državni zbor, je športnica ali športnik, ki osvoji olimpijsko, paralimpijsko kolajno, medaljo na olimpijadi gluhih in naglušnih ali na šahovski olimpijadi samodejno prejemnik Bloudkove nagrade. Ta je enkratna, zato je športna plezalka Janja Garnbret, ki jo je že prejela za leto 2018, letos ni dobila.

Finančna vrednost nagrade in plakete je enaka kot lani, nagrada prinaša 11.451 evrov in dodatek k pokojnini, plaketa pa 3817 evrov. Vodstvo ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je zagotovilo dodatna finančna sredstva in s tem povečala proračun s 84.000 evrov na 118.327 evrov.

Voditeljica prireditve, ki jo je ob šestdesetletnici neposredno prenašala nacionalna televizija, je bila Bernarda Žarn. Ob spremljavi glasbenega Big banda slovenske vojske sta peli Nina Strnad in Maja Keuc. Režiser in scenarist prireditve je bil Andrej Stražišar iz družbe za umetniško ustvarjanje Teater, tekste sta napisala Filip Gudej in Urša Žlindra.