Nekdanji avstralski as razpečeval mamila

Policija je v Avstraliji aretirala nekdanjega plavalca Scotta Millerja, udeleženca olimpijskih iger v Atlanti leta 1996. Petinštiridesetletnika so prijeli, ker je vodil zadrugo, ki je razpečevala mamila. Miller je obtožen dobave nekaj več kot milijon evrov vredne zaloge metamfetaminov, skritih v sveče.



Policija je v njegovem domu ob aretaciji zaplenila tudi kilogram heroina, druge droge in denar. Scott Miller je na OI 1996 osvojil srebrno odličje na 100 m delfin in z avstralsko štafeto

bronasto na 4x100 m mešano.

