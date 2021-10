Nemci prvi izziv za slovenske odbojkarje v boju za svetovni prestol

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je potrdila, da bodo slovenski odbojkarji skupinski del svetovnega prvenstva v ruski Ufi začeli z obračunom proti Nemčiji. Otvoritveni obračun bo v Sankt Peterburgu 26. avgusta pripadel gostiteljici Rusiji in Tuniziji, Slovenija pa bo dan kasneje ob 13. uri po slovenskem času začela z nastopi na svojem šele drugem mundialu.



Po tekmi z Nemčijo sledita še spopada s Kamerunom (28. avgust, 13.00) in Francijo (29. avgust, 17.00). Organizatorji svetovnega prvenstva so že začeli s prodajo vstopnic, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije. Za tekme v Ufa Areni, ki sprejme nekaj več kot 8.000 gledalcev, so na voljo za štiri različne kategorije, cene posamezne vstopnice se gibljejo med 4,75 in 17,75 evra. Za paket vstopnic za vse tri slovenske tekme v skupinskem delu tekmovanja je potrebno odšteti med 13 in 48 evrov, za ogled vseh tekem, ki jih bo gostila Ufa, pa je na voljo tudi enotna vstopnica, ki kupcem prinaša 15 odstotkov popusta.

Giani še brez pogodbe

Drugi del svetovnega prvenstva bodo gostili Sankt Peterburg, Jaroslavl, Kaliningrad in Kazan, zaključni turnir najboljših šestih reprezentanc pa Moskva. S Francijo in Nemčijo se je slovenska izbrana vrsta nazadnje pomerila v letošnji ligi narodov. Proti Franciji je v ligaškem delu zmagala s 3:2 v nizih, nato pa izgubila v boju za bron z 0:3. Nemce je od leta 2017 vodil nekdanji slovenski selektor, Italijan Giani, ki pa mu je pogodba s tamkajšnjo odbojkarsko zvezo po EP potekla. V ligi narodov je slovenska izbrana vrsta v ligaškem delu izgubila proti Nemcem z 1:3. S Kamerunci, afriškimi podprvaki, se Slovenija na uradnih tekmah še niso pomerili.



Slovenska izbrana vrsta je ob premiernem nastopu na zadnjem SP v Italiji in Bolgariji pred tremi leti zasedla končno 12. mesto, nastop na SP v Rusiji 2022 pa si je zagotovila z osvojeno srebrno kolajno na EP 2019. Slovenija je bila tudi na letošnjem EP srebrna, pred šestimi leti pa so pod vodstvom Gianija prav tako osvojili srebro.

