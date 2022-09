Nepozaben športni večer na »škornju«: Italija četrtič na prestolu

Odbojkarji Italije so evropskemu naslovu, ki so ga osvojili lani v Katovicah, na istem mestu dodali še naslov svetovnih prvakov. V finalu so z atraktivno igro s 3:1 (-22, 21, 18, 20) premagali gostitelje, branilce naslova, Poljake. Za Italijane je to četrti naslov svetovnih prvakov in prvi po letu 1998, Mladi azzurri so bili v finalu precej boljši tekmec. Blesteli so kot posamezniki in kot ekipa. Nekaj slabih trenutkov so imeli le ob koncu prvega niza, v katerem so po vodstvu z 21:17 odigrali slabo končnico in niz izgubili. Ko pa so dobili izenačenega drugega, so povsem zagospodarili na igrišču, imeli razpoloženega organizatorja Simoneja Giannellija, ki je delal, kar si je zaželel, med drugim tudi nabiral točke z napadalnimi akcijami.

Italija : Poljska 3:1 (-22, 21, 18, 20) Arena Spodek, gledalcev 11.500, sodnika: Mokry (Slovaška), Simonović (Švica). Italija: Pinali, Recine, Michieletto 14, Giannelli 7, Balaso, Sbertoli, Bottolo, Lavia 19, Galassi, Romano 3, Anzani 7, Russo 3, Scanferla, Mosca. Poljska: Popiwczak, Kaczmarek 7, Kurek 8, Klos, Lomacz, Sliwka 12, Kochanowski 6, Semeniuk 11, Zatorski, Kwolek, Janusz 1, Bieniek 9, Fornal 5, Poreba.

Za Italijane je to četrti naslov svetovnih prvakov in prvi po letu 1998, Poljaki, ki bi lahko po Italiji in Braziliji postali tretja reprezentanca s tremi zaporednimi naslovi, ostajajo pri treh. Zanimivo je, da sta imela Italija in Poljska pred tem prvenstvom enak izkupiček osvojenih kolajn, tri zlate in srebrno. Italijanski selektor Ferdinando De Giorgi je tri zlate kolajne osvojil že kot igralec.

Italijanske ljubitelje športa je nekaj ur prej navdušila košarkarska reprezentanca, ki je v osmini finala eurobasketa presenetljivo ugnala Srbijo s 94:86 in (p)ostala možna tekmica Slovenije v polfinalu. Azzurre zdaj v četrtfinalu čakajo Francozi, izbranci selektorja Aleksandra Sekulića se bodo za vstop v družbo treh najboljših evropskih reprezentanc v sredo (20.30) udarili s Poljaki.

Italijani so imeli pobudo od samega začetka. Videti je bilo, da bodo osvojili že prvi niz, saj so pred končnico vodili z 21:17. Toda nato je na servisno črto prišel Mateusz Bieniek, ki je z odličnimi začetnimi udarci naredil nekaj zmede v italijanski igri, posledica katere je bil velik preobrat. V drugem nizu so še potrebovali nekaj časa, da so prišli k sebi, a ko so, se niso več zaostajali. Drugi niz so sicer dobili z bolj zbrano igro v končnici, medtem ko so bili tretjem in četrtem precej boljši tekmec. Giannelli je odlično organiziral igro, v napadu sta bila razpoložena Daniele Lavia in Alessandro Michieletto, prvi je dosegel 19, drugi pa 14 točk.