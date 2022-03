Netflix naj ne dela slona iz muhe

Netflixova serija Drive to Survive je postala hit, odkar je bila prvič predvajana leta 2019 in je močno povečala priljubljenost formule 1 zlasti med mlajšimi gledalci, toda njena dramatizacija dogajanja je zmotila mnoge voznike in moštva.

Tako je svetovni prvak Max Verstappen zavrnil sodelovanje. »Včasih delajo iz muhe slona in potencirajo rivalstva, ki sploh ne obstajajo. Zato sem se odločil, da ne bom dajal intervjujev,« je pojasnil Nizozemec.

Netflix umetno ustvarja rivalstva med dirkači. FOTO: Mazen Mahdi/ AFP

Šef F1 Stefano Domenicali se je zavzel za pogovor med vozniki in ustvarjalci serije, ki naj bi bolj sledili resnici in umaknili izmišljene zgodbe. »Brez dvoma ima projekt dober učinek na naš šport. Potrebujemo dialog, če eden voznik noče sodelovati, ker meni, da ni prikazan v pravi luči, je škoda za vse. Zgodba ne sme biti predaleč od resnice.«

Poleg Verstappna so še nekateri drugi izrazili nezadovoljstvo. »Izjave so včasih izvzete iz konteksta, da bi bile stvari bolj dramatične, in lahko pokvarijo odnose med nami,« je dejal Lando Norris.