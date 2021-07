Neža in Tjaša vendarle brez Tokia

Po evforiji v soboto zvečer in nedeljo zjutraj se je izkazalo, da slovenske plavalke v štafeti 4 x 200 m prosto vendarle ne morejo računati na nastop v Tokiu 2020. Uradno vabilo za nastop na igrah je slovenska zveza sicer prejela, a reprezentantke ne izpolnjujejo individualnih kriterijev za nastop na igrah.



»V soboto sem prijavil nastop štafete 4 x 200 m prosto pri Mednarodni plavalni zvezi, kjer so jo potrdili. V obvestilu je pisalo, da lahko štafeto sestavimo tudi s plavalci, ki nimajo norme B na 200 prosto,« je pojasnil slovenski selektor Gorazd Podržavnik.

Kasneje se je izkazalo, da je FINA pri tem mislila na plavalce, ki normo za nastop na igrah že imajo in je niso dosegli na 200 m prosto. »Kasneje so poslali pogoje za sestavo štafete, ki med drugim zahteva, da imata obe manjkajoči slovenski plavalki za štafeto tudi vsaj B normo na 200 prosto, česar pa žal nimata,« je še razložil Podržavnik.



Ekipi bi se ob Katji Fain in Janji Šegel v deželi vzhajajočega sonca tako pridružili še Neža Klančar in Tjaša Pintar, žal pa vabilo s strani Mednarodne plavalne zveze pri vabilu Slovenije ni upoštevalo individualnega statusa slovenskih plavalk. Te so izid sezone dosegle letos z devetim mestom na evropskem prvenstvu v Budimpešti, na 4 x 100 m prosto so bile celo finalistke.

Iz plavalnih vrsta imajo tako za igre zaenkrat nastop potrjen Katja Fain (Branik Maribor), Janja Šegel (Fužinar Ravne) in Martin Bau (Branik Maribor) ter maratonska plavalka Špela Perše (Radovljica). Minimalno upanje na vabilo ohranjata še vedno tudi Tjaša Vozel (Zvezda Kranj) in Neža Klančar (Olimpija).

