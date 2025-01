Sabolič prinesel Olimpiji nove tri točke, Tavžlju pogodba

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 39. kroga lige ICEHL premagali Pustertal z 2:1 (0:1, 1:0, 1:0); dvorana Tivoli, gledalcev 1500; strelci: 0:1 – Conci (Purdeller, 1.), 1:1 – Atwal (Lavoie, Bičevskis, 29.), 2:1 – Sabolič (53.); kazenske minute: Olimpija Ljubljana 2, Pustertal 4.

Tavželj do konca sezone Po koncu tekme so iz ljubljanskega kluba sporočili, da bo Andrej Tavželj ostal v vlogi glavnega trenerja do konca sezone in ne bodo iskali naslednika Upija Karhule. »Vodstvo kluba mu zaupa in trdno verjame, da je v tem trenutku prav on najboljša izbira. Z Andrejem na čelu bomo še naprej stremeli k vrhunskim dosežkom in doseganju zastavljenih ciljev,« je ob tem povedal predsednik Miha Butara.

Ljubljanski hokejisti so dosegli novo pomembno zmago, s katero ohranjajo upe na šesto mesto na lestvici in s tem neposredno uvrstitev v končnico, po drugi strani pa so se v boju z neposrednim tekmecem na lestvici zdaj tudi utrdili na osmem, ki v dodatnih kvalifikacijah še prinaša prednost domačega ledu.

Zeleno-beli so, še vedno pod vodstvom začasnega stratega Andreja Tavžlja, v zadnjem obdobju zelo uspešni. Izgubili so le eno tekmo od zadnjih osmih, zdaj so pri 52 točkah, do šestega mesta in Beljaka jih loči devet, pred Pustertalom pa imajo zdaj deset točk zaloge.

Ker je slovensko-južnotirolski dvoboj štel pravzaprav dvojno, je bil za domače pravi šok začetek, saj je Lukaš Horak klonil po prvem napadu Pustertala po le 11 sekundah. Domači so potrebovali precej časa, da so si opomogli. A že v prvi tretjini so počasi prevzemali pobudo in ob koncu tudi nekajkrat zapretili Edwardu Pasqualeju.

Podobno je bilo v drugi tretjini, vratar Pustertala je imel več dela kot Horak, vendar je dolgo zdržal brez gola. Tudi ob prvi ljubljanski prednosti igralca več v 25. minuti. So pa nato domači le zadeli v polno takoj po koncu kazni za goste, po natančni podaji Alexandra Lavoieja je pod prečko meril Arvin Atval.

Izenačenje je pomenilo novo spodbudo za zmaje, ki so nadaljevali pritisk, a ob trdni obrambi Pustertala ni kazalo na hitro odločitev. Vse pa je spremenila napaka obrambe gostov, ki ji je Robert Sabolič v 53. minuti ukradel plošček, sam prišel pred vratarja in ga tudi premagal za 2:1.

Pustertal je poskušal vse, da bi izsilil podaljšek, že več kot dve minuti pred koncem tudi tvegal brez vratarja. A so Ljubljančani zadnji del tekme odigrali rutinsko in brez napak, tako da so zasluženo prišli do nove zmage. Tudi naslednjo tekmo bodo igrali doma, tekmec pa bo v petek Salzburg, trenutno peta ekipa lige.