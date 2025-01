V 19 letih Anže Kopitar še ni videl česa takšnega

Dolgoletnega zvezdnika in kapetana hokejske ekipe Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja se je v pogovoru za portal LA Kings Insider zelo dotaknilo trpljenje njegovih someščanov v Los Angelesu, ki jih je prizadela ognjena ujma. Požari so povzročili velikansko opustošenje na območju kalifornijske metropole.

Preberite še: Ognjeni zublji zahtevali najmanj 16 smrtnih žrtev, uničenih 10.000 objektov

»Poznam ljudi, ki so izgubili dom in jih je to tudi najbolj tragično prizadelo,« je dejal Kopitar pred odhodom v Kanado, kjer so kralji že odigrali tekmi proti Winnipegu in Calgaryju, čakajo pa jih še tekme z Edmontonom, Vancouvrom in pred prihodom nazaj domov še s Seattlom. »Težko je, slab čas je. Na koncu dneva mislim, da moramo narediti, kar moramo, vendar mislimo na družine in jim želimo vse najboljše.«

LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 29: Anze Kopitar #11 of the Los Angeles Kings celebrates a goal against the Philadelphia Flyers in the third period at Crypto.com Arena on December 29, 2024 in Los Angeles, California. Ronald Martinez/Getty Images/AFP (Photo by RONALD MARTINEZ/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP) Foto Ronald Martinez Getty Images Via Afp

»Izredno težko je sploh dojeti, kaj se dogaja,« je še dejal Kopitar za spletno stran LA Kings Insider. »V svojih 19 letih tukaj še nikoli nisem videl ničesar podobnega. Bili so požari, vendar ne na naseljenem območju, kjer ljudje izgubljajo življenja, izgubljajo hiše in skoraj vse, za kar so delali celo življenje. Naše misli in molitve so z vsemi, ki so izgubili ljubljene osebe. To je izjemno težko. Upajmo, da bodo požare čim prej obvladali.«

Kralji bodo pomagali

Iz organizacije kraljev, za njih Kopitar igra od leta 2006, so sporočili, da bodo pomagali pri obnovi in zagotovili pomoč za lajšanje izgube, ki jo je povzročilo opustošenje, medtem ko bo ekipa igrala v gosteh in je ne bo v mestu.

»Dim in pepel v Malibuju. Ubogi ljudje in živali v Palisadesu in Santa Monici,« je sredi groze, s katero se soočajo prebivalci mesta angelov, na omrežju Instagram zapisala Ines Kopitar. Kopitar z ženo in otrokoma živi v mestu, a imajo dom ob obali oceana. Družinska hiša Kopitarjevih sicer ni blizu prizadetim območjem.