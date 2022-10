Nicki Norčič do kolajne na evropskem prvenstvu v Sarajevu

Judo zveza Slovenije (JZS) je včeraj slovesno praznovala 70. obletnico svojega obstoja. Ob tej priložnosti ji je predsednik države Borut Pahor podelil državno odlikovanje red za zasluge za izjemen prispevek k razvoju juda v Sloveniji in pomembne mednarodne uspehe naših judoistov (zlati red za zasluge za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem je izročil tudi olimpijski prvakinji in podprvakinji Tini Trstenjak), danes pa lep uspeh proslavlja Nicki Norčič.

Judoistka Olimpije se je izkazala na evropskem prvenstvu za mlajše člane in članice (do 23 let) v Sarajevu, na katerem si je izbojevala bronasto kolajno. Na poti do tretjega mesta v kategoriji nad 78 kilogramov je z iponoma ugnala Saro Marić iz BiH in Ukrajinko Diano Semčenko, v četrtfinalu pa je z enakim izidom izgubila proti drugi ukrajinski tekmici Ruslani Bulavini.

Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, je Tini Trstenjak podelil zlati red za zasluge. FOTO: Rok Rakun/JZS

Juš Mecilošek (do 81 kg) je bil po zmagah nad domačim reprezentantom Dimitrijejem Savićem in Makedoncem Edijem Šerifovskim ter porazih s Turkom Muhammedom Kocem in Bolgarom Georgijem Gramatikovom sedmi, Nace Herkovič (do 73 kg) pa je po zmagi nad Estoncem Markusom Luho in porazu z Romunom Adrianom Sulco zasedel deveto mesto.

Ana Škrabl (do 57 kg), Tobias Fürst Črtanec (do 66 kg) in Alen Vučina (do 81 kg) so po uvodnih porazih ostali brez uvrstitev.