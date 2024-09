Norvežan je na šahovnic sprintal do četrtega naslova

Najboljši šahovski igralec na svetu Magnus Carlsen, ki se je leta 2022 odrekel naslovu svetovnega prvaka, ker se je zasitil neatraktivnih dvobojev, je Parizu v živo pred glasnim občinstvom prepričljivo nadigral Iranca, ki zastopa Francijo, Alirezo Firouzjo in četrtič v karieri osvojil naslov prvaka v hitropoteznem šahu. Končni rezultat je bil kar 23,5:7,5, s čimer je 33-letni Norvežan tekmeca premagal z največjo razliko v zgodovini.

Firouzje se je – v atletskem žargonu – odlično odrinil iz startnih okovov in bil vprednosti z 2,5:1,5, potem pa je Carlsen s silolvitimi sprintom nanizal štirii zmage in prvi del, ki se igra na pet minut, dobil s prepričljivih 6:3. V nadaljevanju hitrpoteznega sprinta pa se je še »snel z verige«, v igri na tri minute in eno minuto je Firouzja doživel pravi potop.

Alireza Firouzja je bil brez možnosti proti 33-letnemu Norvežanu. FOTO: Facebook

Carlsen je v triminutni igri zmagal z 8:2, v minutni igri pa je povsem potolkel domačina z neverjetnih 9,5:2,5 in dosegel osem zaporednih zmag.

Skupno je norveški zvezdnik izgubil le pet iger v petih urah, petkrat je bilo izenačeno, dobil pa jih je 21.