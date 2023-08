Nov naslov svetovne prvakinje za Alenko Artnik

Slovenska potapljačica Alenka Artnik je dosegla nov podvig v svetovnem merilu. V Roatanu v Hondurasu je osvojila prvo mesto na SP v disciplini CWT z monoplavutjo in tako ubranila naslov svetovne prvakinje.

Artnikova je na ta način dodala še eno zmago v bogato zbirko uspehov. Konec julija je namreč 41-letnica v potapljanju na vdih v disciplini z dvojno plavutjo (CWTB) na Bahamih dvakrat izboljšala svetovni rekord, nazadnje se je potopila do 111 metrov.

Danes je nastopila v disciplini z monoplavutjo in dosegla globino 107 metrov. »Postala sem svetovna prvakinja v disciplini CWT z monoplavutjo in ubranila naslov prvakinje. Uživala sem v svoji 'vožnji', čestitke tudi Alice Modolo za drugo in Enchante Gallardo za tretje mesto,« je na facebooku zapisala Artnikova. Dodala je, da želi vsem veliko sreče v naslednjih dveh disciplinah, sama pa si bo vzela nekaj premora.