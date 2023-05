Nov sanjski dan brata in sestre, Kaja Kajzer s staro znanko

Na 36. svetovnem prvenstvu v judu danes v Dohi ni bilo slovenskih tekmovalcev, obe zlati kolajni pa sta odšli na Japonsko. V ženski kategoriji do 52 kg je bila najboljša Uta Abe, v moški do 66 kg pa njen brat Hifumi Abe. Takšen podvig, da sta se na istem svetovnem prvenstvu ovenčala z najžlahtnejšima lovorikama, jima je uspel že tretjič po letih 2018 in 2022, na najvišjo stopnico zmagovalnega odra pa sta se povzpela tudi na predlanskih olimpijskih igrah v Tokiu.

V glavnem mestu Katarja bosta skušala jutri svojo kožo čim dražje prodati dva naša borca, ob Martinu Hojaku (do 73 kg) tudi Kaja Kajzer (do 57 kg), ki se je letos izkazala že z dvema kolajnama na turnirjih za svetovni pokal.

Japonec Hifumi Abe (desno) je ubranil naslov svetovnega prvaka. FOTO: Karim Jaafar/AFP

»Zaradi poškodb, ki sem jim imela v prejšnjih letih, si za svetovno prvenstvo v Dohi nisem zastavila rezultatskega cilja, vem pa, da se lahko prebijem daleč, če se bom počutila dobro. Moj glavni cilj ostajajo olimpijske igre v Parizu 2024, do katerih bom šla korak za korakom in se poskušala izogibati nadaljnjim poškodbam,« je poudarila 23-letna Ljubljančanka.

V uvodnem krogu se bo spoprijela s staro znanko, Poljakinjo Julio Kowalczyk, s katero se je pomerila že v šestih dvobojih, od katerih je dobila tri. V svojo korist je Kajzerjeva odločila tudi zadnja dva medsebojna obračuna – na lanskem svetovnem prvenstvu v Taškentu in na turnirju za svetovni pokal leta 2019 v Perthu.

Martin Hojak se bo v uvodnem krogu pomeril z Moldavcem Adilom Osmanovom. FOTO: Rok Rakun/ppr.si

Hojakov prvi tekmec bo Moldavec Adil Osmanov, s katerim si doslej na tekmi še ni zrl iz oči v oči. Nasprotnika ne gre podcenjevati, navsezadnje je na lanskem evropskem prvenstvu za mlajše člane v Sarajevu ubranil bronasto odličje iz Budimpešte 2021.