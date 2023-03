Po vseh težavah spet osvojila kolajno, ki ji vliva spodbudo za naprej

Od šesterice slovenskih judoistov, ki so se minuli konec tedna udeležili turnirja za svetovni pokal v Rimu, je najvišje posegla Kaja Kajzer, ki si je v kategoriji do 57 kilogramov izbojevala bronasto kolajno. Toda kljub uspehu so jo po tekmi prevevali mešani občutki.

»Po dveh večjih poškodbah, ki sta vplivali na mojo slabšo pripravljenost, sem nastopila na turnirju nižje ravni svetovnega pokala. Ne moram reči, da sem zadovoljna z rezultatom, saj vsi vemo, da so moji cilji veliko višji. Nisem zadovoljna niti s svojimi predstavami, saj se znam boriti veliko bolje. Če odmislim vse težave, ki sem jih imela, pa sem po dolgem času spet osvojila kolajno, ki mi vliva spodbudo za naprej. Pomembno je, da sem blazine zapustila nepoškodovana, tako da lahko nadaljujem priprave za višje cilje,« je sporočila 23-letna Ljubljančanka.

Na poti do tretjega mesta v glavnem mestu Italije je Kajzerjeva, ki je bila uvodoma prosta, v drugem krogu ugnala Maročanko Soumiyo Iraoui (10:0), v četrtfinalu je strla odpor Francozinje Marthe Fawaz (10:0), nakar je v polfinalu izgubila z Nemko Seijo Ballhaus (0:7). V obračunu za bronasto kolajno je bila nato judoistka Bežigrada boljša še od Španke Marie Ruiz Muro (7:0).

Kajina klubska kolega Martin Hojak (do 73 kg) in Juš Mecilošek (do 81 kg) sta pristala tik pod zmagovalnim odrom na petih mestih, Kaja Schuster (do 70 kg) je zasedla sedmo mesto, Nika Koren (do 70 kg) in Patricija Brolih (do 78 kg) pa sta ostali brez uvrstitev.