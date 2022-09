Nov slovenski mejnik Jekaterine Vedenejeve

Italijanska šampionka Sofia Raffaeli se je na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Sofiji ovenčala še z zlato lovoriko v mnogoboju. V finalu je zbrala 133,250 točke, njena glavna tekmica Nemka Darja Varfolomeev pa na drugem mestu 132,450. Jekaterina Vedenejeva (123,150) je nastope oddelala brez večjih napak in je za Slovenijo zasedla končno sedmo mesto.

Ob Raffaelijevi in Varfolomeevi, ki ju je ločilo le osem desetink točke, se je na zmagovalni oder povzpela še domača novinka Stiliana Nikolova (128,800 točke), omenjena trojica pa je svojim državam že priigrala vozovnice za poletne olimpijske igre leta 2024 v Parizu. Osemnajstletna Raffaelijeva je ob današnji prestižni lovoriki v mnogoboju na tem prvenstvu slavila zmage še z obročem, žogo, s trakom in ekipo.

Tudi komaj 16-letna Varfolomeeva, ki je postala svetovna prvakinja s kiji, skupno pa je danes osvojila še četrto kolajno na tem SP. Gre za varovanko nekdanje beloruske zvezdnice Julije Raskine, ki je skupaj s svojo mamo Natašo Raskino nekaj let živela in trenirala v Sloveniji in tekmovala za ljubljanski klub Narodni dom. Pozneje je postala petkratna svetovna in dvakratna evropska prvakinja, leta 2000 v Sydneyju olimpijska podprvakinja, zdaj pa bogate izkušnje prenaša na mladi nemški rod.

Italijanka Sofia Raffaeli se je veselila nove zlate kolajne. FOTO: Spasiyana Sergieva/Reuters

Izkušena Rusinja Vedenejeva, ki od leta 2018 zastopa slovenske barve, je po zgodovinski bronasti kolajni s trakom tudi v mnogoboju prikazala dobre sestave brez večjih napak. V finale mnogoboja se je uvrstila s šestim dosežkom, na koncu pa pristala na sedmem mestu. Tudi ta dosežek 28-letnice je najboljši za Slovenijo v mnogobojih doslej na tem tekmovanju.

Tik pred začetkom SP sta sicer odpadli dve od glavnih favoritinj za kolajne. Nedavna dvakratna evropska prvakinja Borjana Kalejn je z visoko vročino končala v bolnišnici, zaradi poškodbe stopala pa je morala nastop odpovedati tudi evropska prvakinja v mnogoboju, Izraelka Daria Atamanov.

Tudi to prvenstvo je sicer minilo brez večkratnih olimpijskih, svetovnih in evropskih prvakinj Rusinj, ki imajo tako kot Belorusinje zaradi ruske agresije na Ukrajino prepoved nastopa.

Prvenstvo se bo jutri končalo še s finali skupinskih sestav, Slovenija pa nima svoje ekipe.