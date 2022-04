Določanje osmerice »kandidatov« spet zaznamovano s precej kontroverznosti

Do začetka kandidatskega turnirja, letošnjega najpomembnejšega uradnega tekmovanja iz cikla za svetovno prvenstvo v šahu, ostajata le slaba dva meseca. Še vedno pa ni dokončno znano, katerih osem igralcev se bo med 16. junijem in 5. julijem pomerilo za naziv prihodnjega izzivalca svetovnega prvaka. Tokratni kandidatski turnir bo sicer deležen še več pozornosti kot običajno, saj zdajšnji prvak Magnus Carlsen vztraja pri svoji napovedi, da naslova ne namerava več braniti. V tem primeru bomo med osmerico v Madridu gotovo spremljali tudi prihodnjega šampiona, saj se bosta v neposrednem dvoboju za šahovski Olimp prihodnje leto pomerila prvo- in drugouvrščeni.

Prišlo je tudi do vojne v Ukrajini

Matej Šebenik FOTO: ŠZS

Določanje osmerice »kandidatov« je ponovno zaznamovano s precej kontroverznosti. Tako kot pred dvema letoma je tudi tokrat svojo vlogo odigrala pandemija in njene posledice, ki so botrovale kar nekaj odpovedim. V tej luči je najbolj odmevala neuvrstitev najboljšega kitajskega igralca in številke 3 s svetovne ratinške lestvice z začetka leta. Ob strogih preventivnih ukrepih v njegovi domovini si ni pravočasno zagotovil vseh dokumentov za potovanje v Evropo in je tako brez igre zapravil zadnjo priložnost, da bi si vstopnico za kandidatski turnir zagotovil prek serije grand prix, ki je potekala od februarja do aprila. Po koncu serije naj bi bila dokončno znana zasedba kandidatskega turnirja, dve vstopnici, ki sta bili v njej na voljo, pa sta si zasluženo priigrala Madžarin Američan

Zdajšnji svetovni prvak Magnus Carlsen vztraja pri napovedi, da naslova ne namerava več braniti. Matej Šebenik

A je za zaplet poskrbela še ena letošnja kriza globalnih razsežnosti – vojna v Ukrajini. Etična komisija pri Svetovni šahovski federaciji (FIDE) je namreč za pol leta z vseh tekmovanj pod njenim okriljem suspendirala ruskega velemojstra Sergeja Karjakina. Slednji na svojih družbenih omrežjih z velikim številom sledilcev izraža močno in neomajno podporo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ter njegovi vojaški akciji v Ukrajini, kar naj bi predstavljalo kršitev etičnega kodeksa FIDE. Polletna prepoved seveda pomeni, da izzivalec svetovnega prvaka iz leta 2016, ki je do leta 2009 sicer igral pod ukrajinsko zastavo (!), na letošnjem kandidatskem turnirju ne bo mogel nastopiti.

Rusi napovedali pritožbo okrog Karjakina

Pravila določajo, da se menjave v podobnih primerih določajo glede na ratinško lestvico, ki bo objavljena prvega maja. To pomeni, da bi Ding Liren kot najvišje ratingirani igralec, ki se še ni uvrstil na kandidatski turnir, kljub vsemu lahko nastopil na njem.

Magnus Carlsen FOTO: Eduardo Munoz Alvarez/AFP

Dodatni pogoj je vsaj 30 odigranih partij v zadnjem letu, kar je pri Dingu predstavljalo precejšnjo težavo, saj razen na spletnih turnirjih v tem obdobju ni tekmoval. Na pomoč mu je priskočila kitajska zveza, ki mu je med 27. marcem in 24. aprilom omogočila, da je na treh tekmovanjih na domačih tleh izpolnil predpisano kvoto odigranih partij in s tem vse potrebne pogoje, da bo lahko zamenjal Karjakina. S pridobljenimi ratinškimi točkami je mimogrede tudi ponovno skočil na drugo mesto svetovne lestvice, na kateri zdaj zaostaja le za Carlsenom.

Ruska šahovska zveza je po drugi strani napovedala uradno pritožbo na suspenz Sergeja Karjakina, tako da dokončen seznam udeležencev kandidatskega turnirja, enako kot pred dvema letoma, morda ponovno ne bo znan do samega začetka.