Novo odličje za Zalo Žibret

Ta konec tedna v Carigradu poteka eden najmočnejših karate turnirjev za mlade na svetu (Karate 1 Youth League), kjer se je in bo pomerilo 834 tekmovalcev iz 51 držav.



Tokrat je spet slavila Zala Žibret, ki si je v kategoriji mladenk do 59 kilogramov si je priborila srebrno odličje.



Članica Karate kluba Ljubljana je do finala premagala tekmovalke iz Bolgarije,Turčije, Švice in ponovno iz Turčije. V finalu pa je morala priznati premoč tekmovalki iz Maroka. To je letos že drugo odličje s svetovnega pokala za Zalo Žibret.

