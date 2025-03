Novo srebro v lepi zbirki Tine Šutej

Tina Šutej je na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki v nekdanji kitajski prestolnici Nanjing osvojila srebrno medaljo v skoku s palico, preskočila je 4,70 metra. Po srebrnem odličju v prvi polovici meseca na dvoranskem evropskem prvenstvu v Apeldoornu je tako osvojila še svojo šesto kolajno na velikih tekmovanjih. Francozinja Marie-Julie Bonnin je po bronu na omenjenem nedavnem EP tokrat osvojila zlato, ko je s 4,75 m izenačila državni rekord. Tretja je bila s 4,70 m Švicarka Angelica Moser, ki je ta mesec v Apeldoornu drugič osvojila naslov dvoranske prvakinje, lani v Rimu pa je postala tudi evropska prvakinja na prostem.

Slovenija je doslej osvojila osem kolajn na dvoranskih SP, po štiri srebrna in bronasta. Vsa pripadajo atletitnjam, dva je osvojila Šutejeva, ki je bila bronasta v Beogradu pred tremi leti. Tudi na prejšnjem prvenstvu lani v Glasgowu je bila Slovenija uspešna, tretja je bila ta čas poškodovana Lia Apostolovski v skoku v višino.

Druga mesta so osvojile Britta Bilač v skoku v višino leta 1995 v Barceloni, Jolanda Čeplak v teku na 800 m leta 2004 v Budimpešti in Marija Šestak v troskoku leta 2008 v Valencii. Tretji sta bili še Brigita Bukovec na 60 m ovire leta 1995 v Barceloni in jamajška zvezdnica Merlene Ottey v dresu Slovenije na 60 m leta 2003 v Birminghamu.

Članica celjskega Kladivarja in varovanka trenerja Milana Kranjca je novo pot na zmagovalni oder začela kot 11., predzadnja po vrsti. Na 4,45 m je bila tako kot še osmerica uspešna prvič. Dvakrat pa je letvico podrla Moserjeva. Švicarka je bila uspešna nato tretjič in že prvič na naslednji višini, 4,60 m. To je uspelo le še Gabrieli Leon iz ZDA, Caudery in Čehinji Amalie Švabikovi, ki je skakala zadnja.

Moserjeva je bila četrta zaradi prejšnjih popravljanj. Šutej je letvico prvič podrla, po uspešnem drugem skoku je bila peta. Za njo sta bili Italijanki Elisa Molinarolo in Roberta Bruni, ter Bonninova, ki so bile na tej višini uspešni tretjič. Vse ostale so dotlej že končale tekmovanje.

Naša atletinaja je z naslednjo višino, 4,70 m, opravila s prvim skokom in prevzela vodstvo. Tedaj je bila medalja že na dosegu roke. Moserjeva in Boninova sta bili tudi prvič uspešni in sta bili skupaj na drugem mestu, saj so vse ostale letvico prvič podrle.

Cauderyjeva je po več kot pol urnem čakanju med njenim prvim neuspešnim skokom in drugim vendarle preskočila letvico in se je na četrm mestu pridružila trojici, ki je ostala v boju za medalje.

Na 4,75 m, toliko je za izid sezone in drugo mesto skočila Tina na EP v Apeldoornu, je bila po neuspešni prvi seriji v drugem skoku uspešna le Bonninova. To je bil trudi edini uspešni skok na tej višini. Na 4,80 m je bila Francozinja trikrat neuspešna za zaključek finala, ki je trajal kar dve uri in 50 minut.