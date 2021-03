Novozelandci le še regato oddaljeni od zmage

Odločitev o zmagovalcu 36. pokala Amerike v jadranju, za katerega tekmujeta posadki Nove Zelandije in Italije, je prestavljena vsaj do srede.



Zaradi prešibkega vetra so prireditelji v torek prestavili drugo regato dneva prestavili na sredo. Nova Zelandija v dvoboju s posadko Lune Rosse vodi s 6:3, za skupno zmago pa mora dobiti še eno regato.



V prvi torkovi etapi so v torek zjutraj dolgo vodili izzivalci dvoboja iz Italije, v končnici pa je Novi Zelandiji z odličnim jadranjem uspelo preobrat.



Novozelandska jadrnica Te Rehutai je imela na ciljni liniji vsega 30 sekund prednosti pred italijansko Luno Rosso.

