Novozelandci ostali brez domačega pokala Amerike

Nova Zelandija, zmagovalka zadnjih treh izdaj jadralskega pokala Amerike, ne bo gostila naslednje izvedbe tekmovanja leta 2027, poročajo agencije. Razlog je pomanjkanje politične in gospodarske podpore.

Nova Zelandija je naslov nazadnje ubranila oktobra lani na 37. pokalu Amerike v Barceloni in prišla do pete zmage v tem tekmovanju, tretje zaporedne. Nato so napovedali, da si naslednjo izdajo enega najstarejših športnih tekmovanj želijo doma.

Zadnjim gostiteljem tekmovanje prineslo več kot milijardo evrov

Novozelandci so v sodelovanju s kraljevim novozelandskim jadralskim klubom upali, da bodo doma našli zasebno finančno in politično podporo za izvedbo tega prestižnega tekmovanja. Zdaj jim je pristojno ministrstvo sporočilo, da projekta ne bo podprlo.

Zmagovalec pokala Amerike lahko sam izbere naslednjega gostitelja. Auckland je tekmovanje gostil leta 2021, ko je Nova Zelandija osvojila 36. izvedbo. Kot še pišejo pri hrvaški tiskovni agenciji Hini, so na univerzi v Barceloni že izračunali ekonomski učinek lanske izvedbe tega tekmovanja. Špancem naj bi prinesel 1,034 milijarde evrov.

Tudi zaradi finančnega učinka nadomestnega prireditelja ne bo težko najti. Francoska tiskovna agencija AFP piše, da si tekmovanje želi več evropskih mest.