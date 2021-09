OKS s podporo članic naslovil pobude na vladni strokovni svet za šport

Sponzorstva oz. odhodki pravnih oseb za namen sponzorstva



OKS se v pobudi pridružujejo številne članice:

Nogometna zveza Slovenije, Rokometna zveza Slovenije, Košarkarska zveza Slovenije, Judo zveza Slovenije, Atletska zveza Slovenije, Odbojkarska zveza Slovenije, Kolesarska zveza Slovenije, Plavalna zveza Slovenije, Smučarska zveza Slovenije Hokejska zveza Slovenije, Klub olimpijcev, Komisija športnikov OKS ZŠZ, Planinska zveza Slovenije, Teniška zveza Slovenije, Jadralna zveza Slovenije, Avto-moto zveza Slovenije, Badmintonska zveza Slovenije, Bowling zveza Slovenije, Cheer zveza Slovenije, Curling zveza Slovenije, Rokoborska zveza Slovenije, Zveza za športni ribolov na morju Slovenije, Fitnes zveza Slovenije, Gimnastična zveza Slovenije, ITF zveza za tradicionalni taekwon-do Slovenije, Ju-jitsu in Jiu-jitsu zveza Slovenije, Karate zveza Slovenije, Konjeniška zveza Slovenije, Krosmintonska zveza Slovenije, Letalska zveza Slovenije, Lokostrelska zveza Slovenije, Mažoretna in Twirling zveza Slovenije, Orientacijska zveza Slovenije, Pikado zveza Slovenije, powerlifting zveza Slovenije – zveza troboja moči, Sabljaška zveza Slovenije, Sankaška zveza Slovenije, Slovenska univerzitetna športna zveza, Slovenska zveza tajskega boksa, Strelska zveza Slovenije, Šahovska zveza Slovenije, Triatlonska zveza Slovenije, Veslaška zveza Slovenije, zveza drsalnih športov Slovenije, Zveza navijaških in Pom – Pon slupin Slovenije, Zveza reševalcev iz vode, Zveza vaterpolskih društev Slovenije, zveza WUSHU - Taijiquan Slovenije, zveza za avto šport Slovenije – AŠ 2005, Zveza za baseball in softball Slovenije, Športna zveza Hoče-Slivnica, Športna zveza Hrastnik, Športna zveza Kočevje, Športna zveza Koper, Športna zveza Ljubljana, Športna zveza Križevci, Športna zveza Krško, Športna zveza Maribor, Športna zveza Murska Sobota, Športna zveza Nova gorica, Športna zveza občin Trebnje in Mirna, Športna zveza občine Slovenska Bistrica, Športna zveza Postojne, Športna zveza Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje, Športna zveza Tržič, Vaterpolo klub Posejdon Celje, Zveza športnih organizacij Dobrepolje, Športna zveza Šentjur, Športna zveza Škofja loka, Ženski košarkarski klub Triglav Kranj, Košarkarski klub Pivka, Občinska športna zveza Moravske toplice, Športna zveza Ajdovščina, Športna zveza Beltinci, Športna zveza Celje, Športna zveza Kozje, športna zveza Rogaška Slatina, Zveza športnih društev Ravne na Koroškem.

-Združenje športnih zvez se je s široko podporo svojih članic pridružil pobudiza zagotavljanje spodbudnejšega davčnega okolja za področje športa skozi dopolnitev zakona o spremembi zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je trenutno v državno-zborskem postopku. Posvetovalni organ Vlade RS za področje športa, Strokovni svet RS za šport, je namreč pripravil, usmerjene v ustvarjanje razmer za dodatno, predvsem skozi mehanizme davčnih olajšav za gospodarstvo ob vlaganju v športno dejavnost. Gre za pobude Strokovnega sveta RS za šport, ki se v veliki meri sklada s pobudami, ki jih je Olimpijski komite Slovenije naslavljal na Vlado RS v preteklih mesecih., ki bi jih veljalo sistemsko urediti, so:Predlagali smo, da se sponzorju davčno priznajo odhodki v višini trikratnika danega sponzorstva (doslej so priznani v višini danega sponzorstva).Predlagali smo, da se prizna delež davčno priznanih donacij v višini 10 odstotkov obdavčljivih prihodkov (doslej 0,3 % obdavčljivih prihodkov).Na OKS se zavzemamo, da se prizna znesek neobdavčenih izplačil članom društev do maksimalne višine 1000 EUR mesečno po osebi, za namen plačil npr. strokovnih delavcev, igralcev, trenerjev, administrativnega in tehničnega osebja ipd.Predlagali smo, da se športnikom z osvojeno kolajno na olimpijskih igrah ter svetovnih, evropskih in drugih mednarodnih prvenstvih nagrade izplačajo neobdavčeno do zneska 50.000 evrov, ne glede na to, katera pravna oseba je izplačevalec nagrade – zveza, društvo ali sponzor.Predlagali smo uvedbo novega dohodninskega razreda z letno osnovo nad enim milijonom evrov, z 10 % obdavčitve.Zaposlitev določene skupine vrhunskih športnikov (dobitniki kolajn na največjih tekmovanjih ali najvišji razred kategorizacije).Predlagamo dodatno davčno olajšavo v višini izplačane bruto plače, pri davku od dohodkov pravnih oseb za določeno prehodno obdobje (npr. 5 let). S tem želimo spodbuditi zaposlovanje zaslužnih športnikov po karieri.Predlagamo, da se prispevki za socialno varnost strokovnih delavcev v športu in športnikov obravnavajo enako kot v invalidskih organizacijah, pri katerih se obračunajo in ne plačajo ali pa se plača manj (do 20 %) obračunanih prispevkov.Podpiramo izključno spremembe na zakonodajnem področju iger na srečo, utemeljene s konkretnimi projekcijami, ki bodo športu trajno zagotovile dodatna finančna sredstva. Cilj je povečati realni znesek finančnih sredstev, ki so trenutno namenjena športu.Olimpijski pozdrav!Olimpijski komite Slovenije