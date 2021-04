Slovenski olimpijci že čakajo na cepljenje

Blaž Perko pravi, da je 90 odstotkov olimpijcev izrazilo interes za cepljenje. To ni obvezno, medicinska komisija OKS pa ga priporoča. FOTO: Mavric Pivk



En sam vladni sklep reši zaplet

Tadej Pogačar in drugi slovenski kolesarji so se že cepili. FOTO: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse



Vlada je 24. marca slovensko olimpijsko in paraolimpijsko reprezentanco za letošnje igre v Tokiu dodala med prednostne skupine za cepljenje na novi koronavirus. Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenijeje povedal, da jih je 90 odstotkov izrazilo interes za cepljenje, ki ni obvezno, medicinska komisija OKS pa ga priporoča.»Pozvali smo panožne zveze, da nam posredujejo podatke o športnikih in dobili odgovor, da se jih namerava cepiti 90 odstotkov, to je preko 220 od skupaj okrog 250 športnic in športnikov in neposrednega podpornega osebja, to so trenerji, fizioterapevti, zdravniki in drugi, ki neposredno delajo na terenu s posamezniki in ekipami, drugi funkcionarji so iz te izjeme izključeni,« je pojasnil Perko.Konkretnih podatkov o tem, če je kdo od olimpijcev že bil cepljen, nima. »Vemo le, da so bili že pred časom cepljeni naši kolesarji v tujih klubih in to ne pri nas, kar so tudi sami povedali. OKS pa ni izven dogovorjenega vrstnega reda, nacionalne strategije ali sprejetih pravil nikogar poslal na cepljenje in mimo vrste tega ne bo počel niti v prihodnje. Želimo le, da se v luči uspeha slovenske reprezentance v japonski prestolnici to zgodi čim prej in prve korake smo s pripravljanjem seznamov že storili, olimpijci pa bodo šli na cepilne centre lahko skupaj ali pa lahko to prek osebnega zdravnika storijo sami,« je poudaril Perko.»OKS je z veseljem sprejel dopis direktorata za šport na pristojnem ministrstvu, ki je 30. marca sporočil, da so z novo vladno strategijo udeleženci OI in paraolimpijci za Tokio v drugi prednostni skupini, v kateri so tudi diplomati, slovenska vojska na mirovnih misijah, policija in druge podobne službe, zato se bo cepljenje začelo takoj. Pozvali so nas, da naj se čim prej povežemo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in cepilnimi centri. Zato smo včeraj z začudenjem spremljali izjavo koordinatorja za logistični del množičnega cepljenja, ki je izpostavil nov pristop, v katerem imajo prednost starejši od 60 let, med katerimi tako ne more biti olimpijcev. Uradno o tem nismo obveščeni, zato postopki potekajo po predvidenem načrtu,« je še dodal Perko.Predsednik vladeje 24. marca prek Twitterja sporočil, da je tedaj vlada olimpijsko reprezentanco dodala med prednostne skupine za cepljenje. »Danes je @vladaRS olimpijsko reprezentanco dodala med prednostne skupine za cepljenje. @Tokyo2020 @TeamSlovenia,« je pisalo v tvitu, ki ga je objavil premier Janša.Pred tem je strokovni svet za šport Slovenije 23. marca pozval svetovalno skupino za cepljenje proti novemu koronavirusu, da nemudoma omogoči cepljenja olimpijcev in paraolimpijcev za igre v Tokiu. Predstavniki OKS so zatrdili, da je to vprašanje v Evropi večinoma že rešeno.»Cepljenje konec junija ali v začetku julija pomeni norčevanje iz slovenskega športa, saj bi bil v tem primeru njihov nastop najmanj ogrožen, če ne celo onemogočen. To lahko vlada reši z enim samim sklepom. Večina evropskih držav je to vprašanje že uredila, Hrvaška je denimo že pred novim letom,« je na seji strokovnega sveta izpostavil predsednik OKS