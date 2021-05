Oslabljeni Maribor dodobra namučil favorizirano Crveno zvezdo

Slovensko zastopstvo je proti Crveni zvezdi iztržilo več, kot so mnogi pričakovali. FOTO: BK Maribor

Regionalna liga – Crvena zvezda : Maribor 14:6

Mladinci, do 64 kg: Janjić : Žganjar 2:0 (4:1); do 75 kg: Mavrić : Leburić 0:2 (1:4); člani, do 56 kg: K. Jovanović : Azemi 2:0 – prek. v 1. rundi; do 60 kg: Gavrilović : Tanasković 2:0 – brez boja; do 64 kg: R. Jovanović : Černoga 0:2 (1:4); do 69 kg: Toskić : Šircelj 2:0 (4:1); do 75 kg: Poletan : Sejdinović 2:0 (3:2); do 81 kg: Marković : Starašinič 0:2 (2:3); do 91 kg: Murgamedov : Ban 2:0 (5:0); nad 91 kg: Stanković : Mašović 2:0 (5:0).



Oslabljeni BK Maribor je v uvodnem krogu novoustanovljene regionalne lige v (olimpijskem) boksu presenetil vse po vrsti in na gostovanju pri močno favorizirani Crveni zvezdi z izidom 6:14 iztržili več, kot so mnogi pričakovali. Toda rezultat bi bil lahko po besedah trenerjaše ugodnejši.Zmage za nepopolno slovensko »reprezentanco«, ki je tik pred zdajci ostala brez nadarjenega(do 60 kg) in si je morala zadnji hip izposoditi Srbe(do 56 kg),(do 60 kg) in(nad 91 kg), so dosegli mladinec(do 75 kg, s 4:1 proti) ter člana(do 64 kg, s 4:1 proti) in(do 81 kg, s 3:2 proti).Toda zmago bi si po Rašićevi oceni zaslužil vsaj še(do 75 kg), ki je z 2:3 po točkah izgubil z domačim zvezdnikom. Ker se v strokovnem vodstvu BK Maribor niso strinjali s točkovanjem, so zoper sodniško odločitev vložili pritožbo, ki jo bodo obravnavali po ogledu posnetka. »Edin je bil vsekakor boljši od Sandra. V tem dvoboju so nam vzeli zmago,« je zmajeval z glavo Rašić.Blizu uspehu je bil tudi(do 69 kg, 1:4 proti), dober odpor pa sta nudila tudi mladinec(do 64 kg, 1:4 proti) in član(do 91 kg, 0:5 proti). »Zelo dobro je boksal tudi Šircelj in razpletlo bi se lahko tudi v njegovo korist,« je presodil trener BK Maribor in za izvrstne predstave pohvalil tudi Leburića, Černogo in Starašiniča, ki v obračunih z domačimi borci niso pustili nobenega dvoma o tem, kdo je boljši.»Menim, da so bili nad nami precej presenečeni in da od nas niso pričakovali takšnega boksa,« je še dejal Rašić, ob katerem so fante kot trenerji iz kota vodili šein. Na prireditvi je sodila tudi slovenska sodnicaDrugi dvoboj v skupini A med zagrebškimi Vitezi in Radnikom iz Bijeljine bo na sporedu 5. junija. V skupini A je Loznica v gosteh s 14:6 ugnala Vardar Skopje, sarajevski Željezničar pa je doma z enakim rezultatom premagal zasedbo iz Podgorice.