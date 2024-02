Peter John Stevens priplaval Sloveniji nastop v finalu

Slovenska odprava na svetovnem prvenstvu v plavanju v Dohi se veseli še drugega finala. Po štafeti 4 x 100 m prosto se je v finale uvrstil še Peter John Stevens na 50 m prsno. Janja Šegel je na 200 m prosto zasedla 15. mesto.

Stevens, v tej disciplini je na SP v finalu plaval tudi lani v Fukuoki, je polfinale odplaval v 27,04 sekunde in dosegel sedmi izid. V dopoldanskih kvalifikacijah je bil s 26,79 še 25 stotink sekunde hitrejši, popoldne pa je predvsem s prihodom v cilj izgubil nekaj dragocenih stotink.

»Finale imamo in s tem sem zelo zadovoljen. Svoj cilj sem dosegel, prišel sem do konca in jutri bo samo še zabava. To je borba in videli bomo, kdo bo prvi in kdo bo osmi. Ti izidi danes ne povedo ničesar. Vem, da sem bil popoldne hitrejši na štartu, malo pa sem zdrsel v cilj in se že ustrašil, da sem izpadel. Imel sem nekaj sreče in moram potrkati. Jutri bodo znani vsi odgovori,« je po nastopu povedal Stevens.

Najhitrejši je bil Avstralec Sam Williamson s časom 26,41, Italijan Nicolo Martinenghi je dosegel izid 26,65, tretji je bil Američan Nic Fink, tudi novi svetovni prvak na 100 m prsno, pa je s 26,77 že dosegel izid, ki je tudi v Stevensovem dosegu.

Ob vrnitvi na velika tekmovanja se je s četrtim dosežkom 26,85 v finale uvrstil tudi svetovni rekorder, Britanec Adam Peaty, ki je že v ponedeljek osvojil bron na dvakrat daljši razdalji.

Velike ambicije je imela tudi Ravenčanka Janja Šegel na 200 m prosto. Na koncu ji je dosežek 1:59,95 zadostoval za 15. mesto. Novozelandka Erika Fairweather se je v polfinalu edina spustila pod mejo 1:56, nedvomno pa katera njenih tekmic še ni pokazala vsega.

Uvodni finale dneva je dobil Korejec Sunwoo Hwang, ki je na 200 m prosto z 1:44,75 edini prebil mejo 1:45 minute. Družbo sta mu na zmagovalnem odru delala Litovec Danas Rapsys in Američan Luke Hobson.

V najdaljši ženski razdalji na 1500 m prosto se je zlate kolajne veselila Italijanka Simona Quadarella, srebro in bron pa sta osvojili Kitajka Li Bingjie in Nemka Isabel Gose, ki sta bili srebrna in bronasta že v nedeljo na 400 m prosto. Kitajka se je kasneje prebila tudi v sredin finale na 200 m prosto.

V sredo bo v Dohi v predtekmovanju nastopil tudi Anže Ferš Eržen, ki se bo predstavil na 200 m mešano.