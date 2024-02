Slovenska štafeta v Dohi presenetila s finalom

Slovenske plavalke Neža Klančar, Janja Šegel, Katja Fain in Hana Sekuti so na svetovnem prvenstvu v Dohi poskrbele za prvovrstno presenečenje in se z izidom 3:42,11 kot osme prebile v večerni finale na 4 x 100 m prosto. Začasno so na 17. mestu svetovne lestvice, na olimpijske igre v Parizu pa vodi 16 najboljših časov.

Za popoldanski del imajo standardne reprezentantke Klančar, Šegel in Fain glede na osebne rekorde še nekaj rezerve, nalogo pa je 100-odstotno že dopoldan opravila 17-letna plavalka ravenskega Fužinarja Sekuti, ki je bila sicer z letečim startom s 56,38 skoraj sekundo hitrejša od osebnega rekorda. Popoldan bo v boju za olimpijske igre štel prav rezultatski napredek.

In prav najmlajša je tudi odbila napad Hongkonga v zadnji predaji, zagrabila ponujeno priložnost ter Sloveniji priplavala 26. finale na tovrstnih tekmovanjih in popravni izpit v lovu na olimpijsko normo. Posebej pomemben pa je dopoldanski dosežek za slovensko žensko plavanje, saj je bila finalistka svetovnih prvenstev doslej v zgodovini le nekdanja radovljiška šampionka Sara Isaković.

»S svojim plavanjem sem zelo zadovoljna, popoldan pa bom skušala nastopiti sproščeno in doseči še boljši rezultat,« je po tekmi povedala najmlajša v slovenski vrsti.

Še imajo rezerve

Izkušenejše kolegice vedo, da so dolžnice v drugi priložnosti, ki so jo dobile. »Uvrstile smo se v finale, kar je super. Moje plavanaje ni povsem tako, kot si želim, popoldan pa bom za boljši izid skušala še kaj dodati,« je po tekmi povedala Neža Klančar. »Tudi jaz sem vesela finala, imam pa še rezerve. Popraviti moram kakšno napako za boljši dosežek,« pa pravi ravenska olimpijka Janja Šegel.

Močno si normo in nov olimpijski nastop želi tudi Katja Fain: »Mislim, da imamo rezerve vse. Popoldan se bomo borile za čas, ki nas pelje na olimpijske igre. Mislim, da lahko svoj dosežek popravimo in dosežemo tisto, po kar smo prišle.«

Zelo dobro formo je potrdil tudi 28-letni Peter John Stevens. Na 100 m prsno se je z 1:00,87 prvič v karieri spustil pod mejo 1:01 minute in osvojil 24. mesto. Za štiri desetinke sekunde je popravil osebni rekord iz leta 2016. Izid 27,80 na obratu pa je tudi lepa napoved za disciplino 50 m prsno, v kateri se je lani v Fukuoki uvrstil v finale.

»Osebni rekord po osmih letih. Očitno tudi na stara leta gre in s tem sem zelo zadovoljen. Tega nivoja niti sam nisem pričakoval. Na 50 m prsno so cilji še višji, videli pa bomo, kako bo na tekmi,« je po prvem nastopu na SP povedal Stevens.

Slabše je šlo njegovemu nekdanjemu sotekmovalcu iz kranjskega Triglava Sašu Boškanu, ki je na 400 m prosto s 3:56,38 za osebnim rekordom zaostal štiri sekunde in osvojil 37. mesto. Že v ponedeljek ga čaka nastop v paradni pol krajši razdalji v prostem slogu.

Ob Boškanu bo v ponedeljek v Dohi na 100 m prsno nastopila še Tara Vovk.