Počuti se, kot da bi bil ves čas opit

»Počutim se, kot da bi bil ves čas opit,« je »vitez« iz Kurska, kakor se tudi glasi Aleksandrov vzdevek, razkril, da se po prebolelem covidu-19 nikakor ne more več vrniti na želeno raven telesne pripravljenosti. »Nimam več le dvajset let,« je ugotovil Povjetkin.



Bil je olimpijski, svetovni in evropski prvak



Ruski as je sicer v ringih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo: med amaterji je bil olimpijski šampion (Atene 2004), svetovni prvak (Bangkok 2003) in dvakrat evropski prvak (Perm 2002 in Pulj 2004), med profesionalci, med katerimi je nanizal 36 zmag (25 s k. o.), en neodločen izid in tri poraze, pa si je med letoma 2011 in 2013 lastil šampionski pas v težki kategoriji po različici WBA.



V poklicnem ringu je bil neuspešen zgolj proti ukrajinskemu prvaku Vladimirju Kličku ter britanskima orjakoma Anthonyju Joshii in Dillianu Whytu, s katerim je konec letošnjega marca izgubil s tehničnim nokavtom. Že takrat se je pritoževal nad tem, da se zaradi koronavirusa ni mogel ustrezno pripraviti.

Ruski boksarski šampionje sklenil svoje rokavice obesiti na klin. Za ta korak pa se ni odločil zavoljo starosti (2. septembra bo praznoval že 42. rojstni dan), temveč zaradi posledic okužbe s koronavirusom, zaradi katerega je moral novembra lani celo v bolnišnico.