Podpisala se je že tudi pod znanstveni članek

S kakšnimi pričakovanji je vrhunska slovenska judoistka Maruša Štangar odletela na svetovno prvenstvo v Taškent, zakaj je 24-letna Ljubljančanka odpotovala tja kljub temu, da po dveh operacijah še ni optimalno pripravljena, kakšen članek je članica Olimpije skupaj s sestro Anjo, trenerko Olgo Štirba in dvema profesorjema z Biotehniške fakultete spisala za ugledno tujo znanstveno revijo, do kakšnih ugotovitev so prišli na temo hujšanja vrhunskih borcev ...