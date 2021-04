Poklek na zmagovalnem odru bo kaznovan

Mnoge ekipe pred tekmo uprizorijo poklek. FOTO: Neil Hall/Reuters

Dovolj drugih priložnosti

Igre bodo varne

Na podlagi ankete med 3547 športniki se je Mednarodni olimpijski komite odločil za ohranitev prepovedi izražanja političnih stališč na odru za zmagovalce med letošnjimi olimpijskimi igrami v Tokiu in potem med ZOI v Pekingu 2022.Tudi poklek ali stisk pesti v protest proti kršenju človekovih pravic ne bosta dovoljena. Od vprašanjih športnikov iz 185 držav jih je kar 70 odstotkov menilo, da to ni primerna oblika protesta, 67 odstotkov jih podpira kaznovanje kršiteljev. O kazni še razpravljajo, je povedala predstavnica športnikov v Moku, ob tem pa dodala, da to pravilo ne bo veljalo na novinarskih konferencah, kjer bo dovoljena svoboda izražanja.Ameriški olimpijski komite je sicer sporočil, da svojim športnikom ne bo prepovedal pokleka in dvignjene pesti, kakršno sta leta 1986 uprizorilain. Coventryjeva je še povedala, da bodo udeleženci imeli dovolj priložnosti za izražanje solidarnost, tudi na otvoritveni in zaključni slovesnosti.Mok je bil zaradi aktualnih dogodkov v boju proti rasizmu pod vse večjih pritiskom, da sprosti pravilo 50, ki športnikom med OI prepoveduje protestiranje.Sicer pa je predsednik Mokaznova poudaril, da bodo OI v Tokiu varne za športnike. »V zadnjih mesecih je bilo 340 večjih tekmovanj s 40.000 športniki, nikjer se ni širil virus in nikjer ni bilo obvezno cepljenje. Olimpijska vas bo varna za vse.«