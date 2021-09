Potočar ponosno pokazal plastično kolajno z veliko težo

Luka Potočar je na nedavnem svetovnem prvenstvu v športnem plezanju zablestel s srebrno kolajno v težavnosti. Čeprav odličje, ki ga je prejel za svoj podvig, v resnici ni iz žlahtne kovine, ampak iz prosojne plastike, ima za 19-letnega Gorenjca vseeno veliko težo in pomen.



Jeseniški plezalec, ki bo 21. novembra dopolnil 20 let, je letos poskrbel za izjemen preboj v članski konkurenci. Z drugim mestom je v Kranju prvič stopil na zmagovalni oder za svetovni pokal, sezono pa je sklenil na četrtem mestu v težavnosti.



Pred odhodom v Moskvo je omenil, da letošnja sezona potrebuje še piko na i – z vrhom finalne smeri in naslovom svetovnega podprvaka jo je tudi postavil. »Vsekakor je ta pika precej debela in tako je tudi prav,« je danes v Ljubljani dejal simpatični Potočar. Na novinarsko konferenco na sedežu Planinske zveze Slovenije je prinesel tudi kolajno, ki pa na veliko presenečenje navzočih predstavnikov medijev ni kovinska, ampak plastična.



»Kolajna res ni prav težka, ampak njen pomen je precej težak, vsaj zame in za slovensko športno plezanje. To je prvo moško odličje na svetovnih prvenstvih v težavnosti. Res sem vesel, da sem po Kranju ohranil visoka pričakovanja, izkoristil dobro formo in osvojil kolajno,« je izjavil Potočar.



»V plezanju je vedno tako, da upaš na dober nastop, vendar pa težko karkoli napoveš. Tudi v Kranju je bilo težko sploh priti v finale. Ko si enkrat v njem, pa se lahko zgodi prav vse. Lahko si precej bolje pripravljen, pa tega ne moreš pokazati, ker ti smer ne ustreza, zato je lahko rezultat hitro slab,« je pojasnil Potočar, ki v Moskvi ni podlegel pritisku pričakovanj. »Cilji so bili vedno visoki. V Moskvi sem v kvalifikacijah in polfinalu videl, da lahko merim precej visoko in da sem to tudi zmožen doseči. Malo sem presenečen ali pa tudi ne.«



Naslednji veliki cilj za svetovnega podprvaka so poletne olimpijske igre leta 2024 v Parizu. Seveda se bo treba najprej tja uvrstiti. Za zdaj je jasno zgolj to, da bo v Parizu na sporedu nova olimpijska disciplina: balvani-težavnost. Kombinacija hitrosti, balvanov in težavnosti, v kateri si je prejšnji mesec v Tokiu naslov olimpijske prvakinje priplezala Janja Garnbret, je kot posebna tekmovalna disciplina z OI tudi ugasnila.



»Balvane ves čas treniram, a forma še ni takšna, kot bi si želel, težave mi delajo predvsem koordinacijski gibi, torej skoki, kar mi tudi ni najbolj ustrezalo v finalni smeri v Moskvi. Držal se bom načrta. Upam, da se bom v balvanih izboljšal, verjamem pa, da bom pripravljen za olimpijske kvalifikacije,« je poudaril Potočar in pribil, da bodo olimpijske igre njegov glavni cilj. A ne tudi edini.



»Meril bom tudi tudi na skupno zmago v seštevku svetovnega pokala v težavnosti, v katerem sem letos bil kar blizu stopničkam. Nisem pričakoval, da bom tako blizu, a mi je s konstantnimi rezultati to uspelo. Menim, da lahko z dobrimi nastopi prihodnje leto precej izboljšam ta dosežek,« še dejal najstnik z Jesenic.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: