Pred ključnima tekmama z Iranom in Poljsko še en »finale«

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi tretjega turnirja lige narodov v Poljskem Gdansku zanesljivo premagala Srbijo, v četrtek pa jo ob 17. uri čaka obračun z Bolgari. Vse tekme so za Slovenijo pomembne, saj se varovanci selektorja Marka Lebedewa krčevito borijo za uvrstitev na zaključni turnir osmerice.

Potem ko je Slovenija odigrala eno boljših tekem v letošnji izdaji lige narodov, bo morala tudi na naslednjih treh tekmah prikazati visoko raven, če želi nastopiti na zaključnem turnirju v Bologni (20.–24. julij). Slovenija po devetih odigranih tekmah z razmerjem 4-5 zaseda deveto mesto z 12 točkami in je prehitela Srbijo, ki je deseta z 11. Naslednjo tekmo bodo Tine Urnaut in soigralci odigrali proti Bolgariji, ki z razmerjem 1-8 zaseda predzadnje, 15. mesto na lestvici.

»V ligi narodov so igrali v podobni postavi v vsakem dvoboju, zato se bo nekoliko lažje pripraviti. V Bolgariji smo tudi odigrali nekaj pripravljalnih tekem za ligo narodov. Fantje se poznajo, presenečenj ne bo, zato bo na nas, da odigramo na enaki ravni kot proti Srbiji,« je o naslednjem tekmecu dejal Avstralec na slovenski klopi Lebedew.

»Dobro poznamo Bolgarijo iz lanske lige narodov. Gre za dobro ekipo, ki se dviguje iz tekme v tekmo. Zagotovo ne bo lahek nasprotnik. So mladi, polni samozavesti in moramo biti z glavo na tekmi,« je opozoril Dejan Vinčić.

Tri točke proti Bolgariji so nujne pred zahtevnim zaključkom turnirja v Gdansku. V petek in nedeljo namreč sledita pomembnejši tekmi proti neposrednemu tekmecu za uvrstitev v Bologno Iranu in Poljski. Iran je s petimi zmagami in štirimi porazi na lestvici osmi s 14 točkami, Poljaki pa so trenutno drugi s sedmimi zmagami in dvema porazoma.