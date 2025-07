Dve gladki zmagi spodbuda za boj s svetovnimi prvaki

V nadaljevanju:

Turnir odbojkarske lige narodov na domačih tleh se je začel po željah slovenske reprezentance. Po izgubljenem prvem nizu proti Kanadi so Slovenci premagali tremo in dobili naslednjih šest, po brezhibnem uvodu in dnevu premora je danes na vrsti prava poslastica. V povsem polnih Stožicah se bodo Slovenci postavili po robu svetovnim prvakom Italijanom, ki v Ljubljani igrajo z najmočnejšo postavo, a ne bi bili prva zvezdniška reprezentanca, ki bi Stožice zapustila na ščitu.

»Potrebujemo osem, ali pa vsaj sedem zmag,« je o ciljih na domačih tleh odkrito dejal Rok Možič, pri 23 letih že izkušeni sprejemalec, ki na igrišče prinaša mirnost, občasno pa z neprikrito tekmovalnostjo tudi iskrico, ki jo Slovenci potrebujejo. Po izgubljenem prvem nizu uvodne tekme s Kanado je voz potegnil kapetan Jan Kozamernik in z nekaj blokadami pokazal, da v Stožicah Slovenija ne poklekne kar tako, zbudile so se tribune in v nadaljevanju je bila pot do zmage mnogo lažja.