Poljaki že v finalu, Slovenci in Italijani v boju za drugo vstopnico

Slovenija in Italija se merita za finale svetovnega prvenstva v Katovicah, v isti dvorani kot pred slabim letom spremljamo reprizo lanskega finala evropskega prvenstva, ki so ga po hudem boju in preobratu dobili Italijani s 3:2. Italijani, trikratni svetovni prvaki, so tudi nocoj favoriti, na prvenstvu še niso izgubili tekme, toda varovanci slovenskega selektorja Ghergeja Creţuja imajo svoje načrte.

»To da Italijani na prvenstvu še niso izgubili, nam ničesar ne pove. Videli smo, da so se proti Franciji v četrtfinalu dokaj namučili in da se lahko igra z njimi, če na njih dobro pritisneš in igraš svojo igro, v tem tempu pa je treba zdržati do konca. Mi smo tudi že pokazali, da zmoremo in s pravo energijo lahko odločimo tekmo v svojo prid,« je pred tekmo razmišljal bloker Alen Pajenk.

Pred dvorano smo našli tudi Italijane. FOTO: Jože Suhadolnik

Italija letos že premagala Slovenijo

Letos sta se reprezentanci že srečali, in sicer v ligi narodov, ko se je zmage s 3:0 na turnirju na Filipinih veselila Italija. Takrat slovenska izbrana vrsta ni nastopila v polni zasedbi, manjkal je namreč Klemen Čebulj, Tine Urnaut in Dejan Vinčić pa sta se po poškodbah šele vračala v tekmovalni ritem.

»Italijo dobro poznamo že iz prejšnjih let in tudi s turnirja lige narodov. Danes se bomo še taktično pripravili na njih, a moramo iti na tekmo povsem sproščeni. Italijani so na papirju pred tekmo favoriti, seveda jih moramo spoštovati, a ne smemo jim ničesar prepustiti. Potrudili se bomo, da bomo dobro igrali in se borili ter prikazali eno najboljših predstav na tem svetovnem prvenstvu,« pa napoveduje prosti igralec, Jani Kovačič.

Slovenska reprezentanca se je z zmagama nad Nemčijo in Ukrajino, obakrat po 3:1 v nizih, prebila na zaključni turnir v Katovice. FOTO: Leon Vidic/Delo

Glavna zvezdnika italijanske izbrane vrste sta 20-letni sprejemalec Alessandro Michieletto in 26-letni podajalec Simone Giannelli, ki je bil na zadnjem prvenstvu stare celine izbran za najkoristnejšega igralca. Slovencem bo nevarnost gorzila tudi s korektorskega mesta, na katerem igra prodorni Jurij Romano, ne gre pa pozabiti tudi na izkušenega srednjega blokerja Simoneja Anzanija.

Poljaki v dramatični tekmi strli odpor Brazilcev

Polfinale svetovnega prvenstva v dvorani Spodek se je začel ob 18. uri, za mesto v velikem finalu sta se prvi pomerili Brazilija in gostiteljica Poljska, finale pa so si na dramatičen način zagotovili Poljaki z zmago 3:2 (-23, 18, 20, -21, 12).

Poljska : Brazilija 3:2 (-23, 18, 20, -21, 12) Dvorana Spodek, gledalcev 9000, sodnika: Simonović (Švica), Mokry (Slovaška); Poljska: Popiwczak, Kaczmarek, Kurek 24, Klos, Lomacz, Sliwka 18, Kochanowski 6, Semeniuk 23, Zatorski, Kwolek, Janusz, Bieniek 7 Fornal, Poreba; Brazilija: Rezende 1, Fernandes, De Souza 12, Leal 12, Leao 2, Gil, Nascimento, Saatkamp 10, Hoss, Souza 18, Santos, Moreira, Resende 10, Gualberto, Ferreira.

Pred tekmo s Slovenijo sta začeli polfinale Poljska in Brazilija. FOTO: Jože Suhadolnik