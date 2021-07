Premika meje mogočega: spustila se je v moške vode

Alenka Artnik premika mejnike mogočega. FOTO: Blaž Samec

Slovenska potapljačicaje četrti dan tekmovanja na Long Islandu na Bahamih postavila nov svetovni rekord v disciplini potop s konstantno obtežitvijo. Potem ko se je pred dnevi potopila 118 metrov globoko, je njen nov najboljši dosežek kar 120 metrov, kar je celo peti dosežek v zgodovini tako v moški kot ženski konkurenci.Kot so zapisali pri distribucijski ekipi Icarus, ki skrbi za prenose tekmovanja v 203 metre globokem Deanovem modrem breznu, so ob štirih svetovnih rekordih, doseženih na četrti dan, izpostavili prav dosežek Artnikove, ki je potop na 120 metrov izpeljala v 3:28 minute.»Počutila sem se sproščeno, ob dvigu sem bila osredotočena na tehniko, obenem pa je bilo, kot da bi se zlila skupaj z vodo,« je povedala Artnikova. »To je globina, ki je bila bolj ali manj doslej rezervirana za moške. Toda tukaj smo, premikamo meje,« pa je na Facebooku o rekordni globini zapisala Artnikova.V isti disciplini se je v moški konkurenci Rus, ki povsem prevladuje v takšnih potopih, spustil do 131 metrov.Do konca tekmovanja je še pet dni, kot pa je poročala spletna stran Primorskih novic, sta ji ostala še dva potopa. »Vsekakor mislim, da lahko grem še malo globlje,« je še napovedala Slovenka.