Prepričljiva slovenska premiera v alžirski vodi

Slovenski vaterpolisti so na sredozemskih igrah še pred uradnim odprtjem tekmovanja v Alžiriji nadigrali Portugalsko z 18:5 (5:0, 5:1, 4:2, 4:2). Najboljši strelec tekme je bil Jaša Lah, ki je zabil šest golov iz prav toliko poskusov. Vaterpolisti tekmovanje nadaljujejo v soboto proti reprezentanci Srbije.

Po dva zadetka so prispevali Matija Bernard Čanč, Gašper Fičur, Nikola Raljić in Aleksander Paunović, po enega pa Jurij Seljak, Tim Kačič, Aleksander Cerar in Lukas Gligorovski.

V Alžirijo so v petek pozno ponoči prispeli slovenski namiznoteniški igralci, rokometaši, vaterpolisti, telovadci, jadralci, balinarji, teniški igralci, rokoborci, boksarji, karateisti in igralci badmintona. Drugi del ekipe bo šel na pot v noči na ponedeljek.

Med prvimi potniki ni bilo telovadcev Luke Bojanca in Teje Belak, saj sta bila pozitivna na testu novega koronavirus. Belakova je bila poleg Darka Jorgića imenovana za nosilko slovenske zastave na sobotnem odprtju iger. Belakovo bo zamenjala reprezentančna kolegica Tjaša Kysselef.

Jorgić, ki je osmi na svetovni namiznoteniški lestvici, je na prejšnjih SI v španski Tarragoni leta 2018 osvojil dve od štirih slovenskih zlatih medalj. V Alžiriji bo branil naslov posamično in ekipno, Tjaša Kysselef pa srebro.