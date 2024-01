Pri prestopu Mujanovića zagovarjam moralne standarde

V nadaljevanju preberite:

Odbojkarsko leto 2023, tako klubsko kot ob (pre)obsežnem programu reprezentančno, je bilo zelo pestro. Trikrat srebrna slovenska moška izbrana vrsta si je na evropskem prvenstvu tokrat priigrala bronasto odličje, kljub neuspehu v kvalifikacijah je zelo blizu udeležbi na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu, ženska reprezentanca je storila korak naprej in med drugim še tretjič nastopila na EP. O vsem dogajanju in še čem je spregovoril predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Metod Ropret. Kaj meni o prestopu Nika Mujanovića iz Calcit Volleyja v Monzo, finančnih tokovih svetovnega prvenstva leta 2022 v Sloveniji, mednarodnem tekmovalnem koledarju, o izostanku nekaterih odbojkaric v dresu z državnim grbom in kot podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in predsednik strokovnega sveta za vrhunski šport o bližajočih se olimpijskih igrah v Parizu in številu slovenskih udeležencev in udeleženk, preberite v članku.