Pripeljali so se v Pariz, nato je zmanjkalo goriva

V nadaljevanju preberite:

Slovenska odbojkarska reprezentanca je osvojila četrto mesto na zaključnem turnirju lige narodov v poljskem Lodzu. Potem, ko so varovanci selektorja Gheorgheja Creţuja v četrtfinalu s 3:2 (-19, 17, -17, 27, 7) ugnali Argentino, so v polfinalu z 0:3 (-21, -26, -29) morali priznati premoč Japonske. V boju za končno tretje mesto so se pomerili z gostitelji Poljaki, ti so dvoboj odločili v svoj prid s 3:0 (24, 16, 17). Več, tudi z izjavami slovenskih igralcev, preberite v članku.