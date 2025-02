Pri McLarnu kot prvi predstavili letošnji dirkalnik formule 1 (VIDEO)

Moštvo McLarna, ki brani konstruktorsko lovoriko v formuli 1, je prvo predstavilo svoj dirkalnik za novo sezono, ki ga bosta še naprej krmarila svetovni podprvak, 25-letni Britanec Lando Norris, in dve leti mlajši Avstralec Oscar Piastri. Uradna predstavitev vseh ekip bo sicer prihodnji torek v Londonu.

Norris je z novim bolidom prvi odpeljal nekaj krogov na stezi Silverstone, nato pa se je po progi pognal še Piastri. »Ekipa je izjemno trdo delala, da bi se čim bolje pripravila na začetek sezone,« je povedal direktor Andrea Stella in dodal: »Iz lanskih bitk smo se veliko naučili, kar nam bo koristilo pri doseganju našega letošnjega cilja.«

Vrhunski britanski, ki je lani osvojil končno drugo mesto za nizozemskim prvakom Maxom Verstappnom (Red Bull), in Piastri bosta novo sezono – kot zatrjujejo v moštvu – začela z enakimi možnostmi v boju za lovoriko, torej brez favoriziranja znotraj ekipe. »Trdo sem delal, da bi se pripravil za sezono, ki je pred nami. Vrzeli na vrhu bodo verjetno izjemno majhne, navdušen pa sem nad prostorom za izboljšave po dveh sezonah v tem športu,« je dejal 23-letni Avstralec in pribil: »Zmage na začetku moje kariere so mi omogočile, da okusim uspeh in zdaj si jih želim še veliko več.«

Uradna testiranja se bodo začela 26. februarja v Bahrajnu, prva dirka nove sezone pa bo 16. marca v Melbournu.