Proti komu je Olimpija nazadnje igrala v Beogradu?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (29. 5.):



1. B) Pariz; 2. A) Blaž Kavčič; 3. B) Latviji.

A) Rad

B) Crvena zvezda

C) Partizan

A) Aleš Pajovič

B) Renato Vugrinec

C) Vid Kavtičnik

A) 50.000

B) 75.000

C) 100.000

1. Jutri bo minilo natanko 30 let, odkar so nogometaši Olimpije nazadnje gostovali na tekmi 1. zvezne nogometne lige nekdanje SFRJ. Med najboljšimi zmaji je bil takrat Robert Englaro (na fotografiji). Proti kateremu beograjskemu moštvu so Ljubljančani izgubili z 0:1?2. Pred 15 leti je bilo znano, da bodo pri španskem rokometnem moštvu Ciudad Realu, takrat evropskem prvaku, igrali kar trije člani slovenske reprezentance. Kdo je bil ob Sergeju Rutenki (na fotografiji) in Urošu Zormanu naš tretji adut te sanjske zasedbe?3. Štirideset let je naokrog, odkar so slovenski ljubitelji motociklizma množično obiskali prestižno dirko za motogp na sosednji Reki. Preizkušnjo v najmočnejšem razredu je dobil Američan Randy Mamola, takrat tudi vodilni v razvrstitvi svetovnega prvenstva. Prireditelji pa so bili navdušeni nad obiskom – koliko gledalcev se je takrat zbralo na Grobniku?