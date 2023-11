Prvak drvel proti zmagi, na koncu zaostal za lovcem

Španec Alex Marquez (Gresini) je zmagovalec današnje sprinterske dirke v razredu motoGP svetovnega prvenstva v motociklizmu za veliko nagrado Malezije. Na dirkališču v Sepangu je bil drugi njegov rojak Jorge Martin (Ducati-Pramac), tretji pa vodilni v skupnem seštevku, Italijan Francesco Bagnaia (Ducati). Slednji ima zdaj še 11 točk več od Martina.

Marquez je v cilj pripeljal sekundo in pol pred Martinom, ki je pridobil dve točki v boju za naslov svetovnega prvaka z branilcem naslova Bagnaio. Do konca sezone so še tri dirke, vključno z nedeljsko klasično preizkušnjo v Maleziji.

Martin je s popolnim vikendom pred dvema tednoma na Tajskem zaostanek zmanjšal na 13 točk, pred VN Malezije pa se je ta prednost še nekoliko stopila na 11. Vseeno ima dobro izhodišče tudi Bagnaia, ki bo dirko začel s prvega startnega položaja. V kvalifikacijah je Italijan postavil tudi nov rekord kroga.

Vodilni v skupnems seštevku svetovnega prvenstva Francesco Bagnaia se je trudil, a ostal brez glavne nagrade. FOTO: Mohd Rasfan/AFP

A z najboljšega izhodišča je Bagnaia začel tudi današnji sprint. V vodstvu je zdržal polovico dirke, preden je zdrsnil na tretje mesto ob koncu desetih krogov.

Martin je sicer po startu zdrsnil na četrto mesto, a se je kmalu z Marquezom boril za drugo, medtem ko je Bagnaia sam vozil spredaj. Toda Marquez je ubranil vse napade svoje rojaka, pet krogov pred koncem pa je še prevzel vodstvo.

Tam je precej mirno zdržal do konca, Martin pa se je nato prebil na drugo mimo Bagnaie in rivala v boju za naslov pahnil na tretje mesto. Četrti je bil na koncu njegov moštveni kolega in rojak Enea Bastianini, peti pa Južnoafričan Brad Binder (KTM).

Po nedeljski dirki v Sepangu do konca sezone sledita še preizkušnji v Katarju in v španski Valencii.