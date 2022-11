Prvi izziv za Darka Jorgića bo Portugalec

Žreb pred začetkom glavnega dela tekmovanja, ki se bo začelo v četrtek, je Darku Jorgiću prinesel dvoboj s Portugalcem Tiagom Apolonio. Jorgić, deseti na lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF), bo za uvod lopar prekrižal z izkušenim Portugalcem, ki na lestvici zaseda 55. mesto. Štiriindvajsetletni Hrastničan bo igral tudi v konkurenci dvojic. Moči bo združil s Čehom Tomašem Polanskyjem, njuna tekmeca pa bosta zmagovalca enega od treh današnjih kvalifikacijskih obračunov.

Drugi slovenski predstavnik med posamezniki, Deni Kožul (157. ITTF), se bo v prvem kolu pomeril z Romunom Iulianom Chirito (213.). Od Slovenk bosta v glavnem delu tekmovanja posameznic igrali Katarina Stražar in Ana Tofant. Prvo čaka obračun s favorizirano Čehinjo Hano Matelovo (27. ITTF), drugo pa prav tako zahtevna tekmica, Južna Korejka Yubin Shin, 34. igralka svetovne lestvice. Stražarjeva je na lestvici ITTF 247., Tofantova pa 185. Prva nosilka je deveta igralka svetovne lestvice Hoi Kem Doo iz Hongkonga.

Med ženskimi dvojicami bosta moči združili prav Stražarjeva in Tofantova, na tekmici iz kvalifikacij pa še čakata. V mešanih dvojicah bosta v prvem kolu nastopila Katarina Stražar in Deni Kožul. Pomerila se bosta proti luksemburški navezi Eric Glod/Sarah De Nutte. Od slovenskih predstavnikov v kvalifikacijah se nihče ni prebil v glavni del tekmovanja. V drugem kolu kvalifikacij so izpadli Peter Hribar, Sara Tokić in Lea Paulin, v prvem pa Tilen Cvetko, Aljaž Godec in Lara Opeka.

Med moškimi dvojicami sta v prvem kolu kvalifikacij izpadla Cvetko in Hribar, v drugem pa se je z Nemcem Ricardom Waltherjem poslovil Kožul. Neuspešni sta bili v prvem kolu kvalifikacij ženskih parov tudi Tokićeva in Paulinova. V sredo bo v dvorani OŠ Milojka Štrukelj na sporedu še zadnje, četro kolo kvalifikacij.