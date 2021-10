Quartararo še kar ne more verjeti: To je bil najboljši dan v mojem življenju

»Še kar ne morem verjeti, DA SMO SVETOVNI PRVAKI. Hvala vsem, ki so verjeli vame, me podpirali in si vzeli čas, da mi čestitajo na najboljši dan mojega življenja,« je zapisal Fabio Quartararo (Yamaha). Francoz je na nedeljski dirki za VN Emilije Romanje v Misanu zasedel četrto mesto, ker pa je njegov edini tekmec v boju za naslov, Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), padel in odstopil, je že postal prvak za sezono 2021.

Zmago v Misanu je sicer slavil Katalonec Marc Marquez, drugi je bil njegov rojak Pol Espargaro (oba Honda). Italijan Enea Bastianini (Ducati) pa je v zadnjem ovinku prehitel Quartararoja in se prebil na tretje mesto. Bagnaia je sicer dobro izkoristil prvi štartni položaj in je vodil na dirki, medtem ko se je moral Quartararo po 15. mestu v kvalifikacijah prebijati iz ozadja. Če bi Italijan ostal na prvem mestu, bi odločitev o prvaku preložil vsaj na naslednjo dirko na Portugalskem. Toda v 23. krogu je naredil napako in zdrsnil v pesek, takšen razplet pa je omogočil Francozu, da je prvič v karieri postal prvak v kraljevem razredu. Do konca sta namreč le še dve dirki in tako največ 50 točk, Francoz pa ima zdaj 66 točk naskoka.

Čustveno nedeljo je zaokrožil legendarni Italijan Valentino Rossi, ki je odpeljal zadnjo dirko pred domačimi navijači in zasedel deseto mesto.

»Lepo se je bilo posloviti od navijačev na takšen način. Okoli dirkališča je vladalo fantastično vzdušje, veliko je bilo navijačev, sončen dan ... Zadovoljen sem. Dober in zelo čustven dan,« je bil ganjen Rossi. »Poskušal sem uživati v vseh teh trenutkih. Vsi prijatelji so mi govorili, da naj uživam in da bo v nedeljo velik dan. Poskušal sem, toda želel sem odpeljati tudi dobro dirko in dati vse od sebe za dober rezultat. Tudi zaradi tega sem zelo zadovoljen. Občutil sem veliko zadovoljstvo, ko sem prečkal ciljno črto,« je dodal 42-letni Italijan, ki je med člane svojega navijaškega kluba vrgel tudi dragoceno čelado.