Räikkönen okužen, Verstappnu grozi kazen

Nizozemcu, ki se z Britancemogorčeno bori za naslov svetovnega prvaka v formuli 1, ločijo ju tri točke, prav na domači tekmi v Zandvoortu grozi kazen in izguba startnih mest. Tekmovalni komisarji mu očitajo prepovedano prehitevanje na petkovem treningu.Triindvajsetletni Nizozemec je na petkovem drugem treningu prehitel Kanadčanakljub rdeči zastavi in verjetno je to napaka, ki naj bo jo naredil Verstappen. In zaradi tega bi lahko izgubil kar nekaj štartnih mest. Vsekakor bi bila to zanj velika ovira, saj je znano, saj je prehitevanje na progi v Zandvoortu zelo težko.Iz moštva Alfa Romea pa prihaja novica, da je bil na testiranjih na koronavirus pozitiven finski 41-letni veteran, ki je med tednom najavil, da po sezoni končuje kariero. Na dirki ga bo zato zamenjal rezervni voznik Poljak. Ta je na dirki nazadnje nastopil decembra 2019 v Abu Dabiju za Williams.