Razrešili predsednika Judo zveze Slovenije, na skupščini tudi člani Viol

Kar se je napovedovalo, se je tudi uresničilo. Na današnji izredni seji skupščine Judo zveze Slovenije (JZS) v Mariboru so izglasovali nezaupnico dosedanjemu predsedniku Lovrenciju Galufu. Za njegovo razrešitev je po burni razpravi, med katero ni manjkalo obtožb z ene in druge strani, glasovalo 40 predstavnikov klubov, proti jih je bilo 28, med katerimi so bili tudi člani navijaške skupine Viole.

»Očitno argumenti ne štejejo nič« je po razrešitvi zmajeval z glavo Galuf, ki so ga za prvega moža ene od naših najuspešnejših športnih organizacij izvolili konec septembra leta 2021. Njegovi nasprotniki, med njimi sta bila najglasnejša Mitja Jenuš iz JK Apolon Maribor Hoče in Miro Bilič iz JK Vrhnika (oziroma JK Bežigrad), so mu med drugim očitali preveliko porabo denarja, za katero pa vsaj na seji niso predstavili dokazov. Med predlagatelji nezaupnice je bil – zanimivo – tudi Bogdan Gabrovec, nekdanji predsednik JZS in Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

Namesto Galufa bo do konca štiriletnega mandata oziroma predčasnih volitev vodil dosedanji drugi podpredsednik Borut Marošek. Prva podpredsednica Urška Žolnir Jugovar je odstopila, potem ko je na prejšnji seji niso izvolili za generalno sekretarko. V tej vlogi je zdaj Aljaž Sedej.

»Moja naloga bo čim prej razpisati predčasne volitve za novega predsednika, za katerega moramo seveda dobiti ustrezne kandidate. Poleg tega bom delal tudi na tem, da združimo člane zveze, ki je razdvojena. Stopiti bomo morali korak nazaj, da bomo lahko naredili dva naprej,« je ob prevzemu vloge vršilca dolžnosti predsednika povedal Marošek.