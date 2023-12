Rekordna Neža Klančar v finalu

Plavalka ljubljanske Olimpije Neža Klančar si je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Otopeniju pri Bukarešti z dosežkom 24,05 sekunde priplavala finale na 50 m prosto. Skupno je dosegla sedmi čas, svoj lani na SP v Melbournu dosežen slovenski rekord pa je popravila za osem stotink sekunde.

V polfinalu so mejo 24 sekund premagale Francozinja Beryl Gastadello (23,77), Švedinja Michelle Coleman (23,78), Britanka Anna Hopkin (23,86) in Danka Julie Kepp Jensen (23,96).

V polfinalu je na 100 m prsno nastopila tudi Tara Vovk in z 1:06,21 za stotinko zaostala za zjutraj doseženim osebnim rekordom ter zasedla 14. mesto. Za Vovkovo je pomemben tudi čas na obratu na polovici – 30,72, ki je le 43 stotink slabši od njenega nedavno doseženega slovenskega rekorda.

Neža Klančar bo nastopila v finalu. FOTO: Leon Vidic

Že dopoldan je bila Tina Čelik na 100 m prsno 22., Janja Šegel pa je na 50 m prosto zasedla 23. mesto.

Prireditelji so že podelili tudi prve komplete kolajn. Najhitrejša Evropejka na 400 m mešano je bila Britanka Abbie Wood, na 400 m prosto pa je s prepričljivo zmago presenetil Irec Daniel Wiffen.

»Z rezultatom sem zadovoljna. Odplavala sem osebni in tudi državni rekord, ki me je popeljal v moj prvi članski finale v kratkih bazenih. Vem, da sem naredila nekaj napak, tako da mislim, da lahko to v finalu še popravim in odplavam še kakšno stotinko sekunde hitreje,« je po tekmi povedala plavalka.

»Rekord je v redu. A popoldan je imela slabši štart, bila je malo prekratka, ostalo je bilo dobro odplavano. Če v finalu sestavi vse, bo dosegla, kar si želi, in plavala pod 24 sekundami. Me je pa presenetilo, kako hitra so bila dekleta, saj jih je 24,00 in bolje plavalo kar pet. V finalu bodo odločale stotinke,« pa je dodal njen trener Tomaž Torkar.

V sredo bo Neža Klančar v predtekmovanju nastopila na 100 m mešano, saj ima popoldan dober razpored. Finale bo na vrsti že ob 17. uri, morebitni polfinale na 100 m mešano pa je predzadnja disciplina drugega finalnega dne. Katjo Fain pa pred paradnima disciplinama na 200 in 400 m prosto čaka ogrevanje na 200 m delfin.