Reprezentantje so se cepili

Slovenska odbojkarska reprezentanca, dvakratni evropski podprvaki se pripravljajo na svoj premierni nastop v ligi narodov, se je v celoti odzvala vabilu na cepljenje proti covidu-19. Za reprezentante je bilo cepljenje pomembno tako s športnega vidika kot tudi tega, da je to korak k vrnitvi v čim bolj normalno življenje. Odbojkarji so bili cepljeni v ljubljanskem kliničnem centru.



Kapetan Tine Urnaut pa, da vse to vodi tudi k vrnitvi v normalnost, ki smo je bili vajeni še nedolgo tega: »Upam, da se bomo res imeli možnost cepiti v čim večjem številu, da se na vseh področjih stvari vrnejo oziroma približajo stanju pred virusom. Danes sem poslušal, da recimo niti v restavracijo ne moreš, če nisi prebolel virusa, nisi cepljen ali testiran, kar je vsekakor nekaj, česar nismo vajeni. Prepričan sem, da se s cepljenjem še bolj zavarujemo in da je to tudi najboljša rešitev na tem svetu, da lahko nekako normalno delujemo.« Slovenski odbojkarji bodo sicer uvodno srečanje v ligi narodov v Riminiju odigrali 28. maja, njihovi nasprotniki bodo Srbi.



Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: