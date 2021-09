Ricciardo najhitrejši v Monzi, trčenje Verstappna in Hamiltona

Daniel Ricciardo je dosegel osmo zmago v karieri. FOTO: Miguel Medina/AFP

Rezultati dirke v Monzi:

1. Daniel Ricciardo (Avst, McLaren) 1:21:54,365

2. Lando Norris (VB, McLaren) + 1,747

3. Valtteri Bottas (Fin, Mercedes) 4,921

4. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) 7,309

5. Sergio Perez (Meh, Red Bull) 8,723

6. Carlos Sainz (Špa, Ferrari) 10,535

7. Lance Stroll (Kan, Aston Martin) 15,804

8. Fernando Alonso (Špa, Alpine) 17,201

9. George Russell (VB, Williams) 19,742

10. Esteban Ocon (Fra, Alpine) 20,868

Avstralec(McLaren) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v italijanski Monzi. Drugo mesto je osvojil njegov moštveni sotekmovalec, Britanec, tretji je bil Finec(Mercedes).Finec, ki je preizkušnjo zaradi menjave motorja začel z zadnjega startnega mesta, je sicer ciljno črto prevozil kot četrti, a je pridobil mesto, ker je drugi voznik Red Bulladobil petsekundno kazen in nazadoval na peto mesto.Dirko pa je zaznamovalo tudi trčenje med najboljšima dirkačema sezone. Vodilni v seštevku SP Nizozemec(Red Bull) in branilec naslova, Britanec(Mercedes) sta se namreč zaletela v 26. krogu, ko je pri Hamiltonovem poskusu prehitevanja Verstappen pristal na dirkalniku tekmeca, za oba pa se je dirka končala.V seštevku sicer dvojni odstop ni veliko spremenil, saj imata oba precejšnjo prednost pred zasledovalci, še vedno pa je Nizozemec pet točk pred Britancem.Za McLaren je to prva zmaga po uspehunovembra 2012, za Ricciarda pa skupno osma v karieri in prva po letu 2018.Naslednja dirka bo VN Rusije v Sočiju čez dva tedna.